Matematik konuları arasında insanların en sık kararsız kaldığı konulardan biri sayıların rasyonel olup olmadığıdır. Bu bağlamda özellikle sıfır sayısının en küçük rasyonel sayı olup olmadığı merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için 0 rasyonel sayı mı, en küçük rasyonel sayı 0 mıdır gibi soruların cevaplarına yer verdik. Tüm bu soruların yanıtlarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

0 Rasyonel Sayı Mıdır?

Matematik konu başlıkları arasında rasyonel sayıların ayrı bir önemi bulunmaktadır. Herhangi bir sayının rasyonel kategorisine girip girmediğini anlamak için öncelikli olarak bu kavramın anlamının bilinmesi gerekmektedir. Rasyonel sayılar oranlı sayılar olarak da tabir edilmektedir. Kesir olarak rahatlıkta ifade edilen iki tam sayının birbirine oranı olarak belirtilebilen tüm sayılar, rasyonel sayılar grubuna dâhil edilmektedir. Bu bağlamda karşımıza 0 rasyonel sayı mı sorusu çıkmaktadır. Sıfır sayısının rasyonel olup olmadığını anlamanın en pratik yolu o sayının kesir olarak yazılıp yazılamadığıdır. Sıfır sayısı kesir olarak da gösterilebilen sayılar arasında yer alır. Bu yüzden 0 rasyonel mi sorusunun yanıtına rahatlıkla "rasyonel sayıdır" diyebiliriz.

En Küçük Rasyonel Sayı 0 Mıdır?

Matematikte önemli konular arasında yer alan konulardan biri tam sayılardır. Doğal sayı olarak da tabir edilen bu sayılar 0-1-2-3-4-5… gibi sayıları kapsamaktadır. Bu doğal sayıların tamamı aynı zamanda rasyonel sayı olarak kabul edilmektedir. Kesirsiz ve ondalıksız olan tüm sayılar hem tam sayı hem de rasyonel sayı olarak tabir edilir. Bu konuyla ilgili en sık merak edilen konulardan biri en küçük rasyonel sayı sıfır mı konusudur. Matematikte doğal sayı olup hem pozitif hem de negatif olan birçok sayı mevcuttur. Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılar Q+ simgesi ile gösterilirken sıfırdan küçük rasyonel sayılar ise Q- şeklinde belirtilir. Yani sıfırdan büyük ve küçük sayılarda var olduğu için en küçük rasyonel sayı olarak sıfırı gösteremeyiz.