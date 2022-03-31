0 Tam Sayı Mı, Doğal Sayı Mı? En Küçük Tam Sayı Sıfır Mıdır?

Matematikte en çok tartışılan konulardan birisi 0 rakamının hangi sayı grubuna ait olduğudur. İlkokuldan beri her zaman karşımıza çıkan matematikte temel kavramlar vardır. Bu temel kavramlar arasında arakamlar ve sayılar her zaman bizler için önemlidir. Matematikte sürekli karşımıza çıkan pek çok sayı grubu vardır. Bunlardan en önemlileri ise doğal sayılar ve tam sayılardır. Doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar gidebilen sayılardır. Tam sayılar ise doğal sayılar ile bunların negatif değerlerinden oluşan sayılardır. Bu durumda negatif ve pozitif sayılar karşımıza çıkacaktır. En çok tartışılan rakamlardan birisi olan 0 rakamının, tam sayı mı yoksa doğal sayı mı olduğu merak edilmiştir. Matematikte sıklıkla karşımıza çıkan bu problem, son derece karıştırılan bir konudur.

0 Tam Sayı Mı?

Matematikte her zaman karşımıza çıkan birtakım sayı grupları vardır. Bu sayı grupları arasında en çok doğal ve tam sayılar dikkat çekmekte ve kimi zaman bu sayı grupları birbiriyle karıştırılmaktadır.

Doğal sayılar 0 rakamından artı sonsuza giden sayılar olarak karşımıza çıkar. Bazı kaynaklarda 0 rakamının bir doğal sayı olmadığı tartışması yer almıştır. Bu durumda 0 rakamı bir tam sayı mıdır sorusu akıllara gelir. Tam sayı 0'dan artı ve eksi sonsuza gidebilen sayılar olarak karşımıza çıkar.

Bu tür sayılar, doğal sayılardan farklı olarak negatif sayıları da içerir. Böylece 0 rakamının tam sayı olup olmadığı sorusu karşımıza çıkar. 0, tam sayılar arasında yer almaz. Bu sayı referans sayısı olarak karşımıza çıkar. Yani tam sayılarda 0 ne pozitif ne de negatiftir. 0 rakamı nötrdür.

Sıfır Tam Sayı Mıdır?

Bir sayının hangi sayı grubunda yer aldığını bilmek, matematik için önemli bir yere sahiptir. Matematikte pek çok sayı türü karşımıza çıkmaktadır. Fakat en yaygın sayı grupları genelde doğal ve tam sayılardır. Doğal sayı, 0 rakamından başlayıp sonsuza gidebilen sayılardır. Tam sayılar ise 1'den başlayıp sonsuza kadar gidebilen sayılardır.

Tam sayılar pozitif ve negatif tam sayılar olarak ikiye ayrılır. Tam sayılar Z ile ifade edilir. Doğal sayıların bir genişlemesi olan tam sayılarda 0 nötr olarak karşımıza çıkar. Böylece 0 rakamı bir tam sayı değildir. Doğal sayıların negatifi bulunmaz ve genelde 0 rakamı bir doğal sayı olarak karşımıza çıkar.