0312 Nerenin Alan Kodu? 0312 ile Başlayan Numaralar Nereye Ait?

Telefon kodları genellikle 3 haneli şekilde oluşturulmuşlardır. Bu kodlar önüne "0" getirilerek kullanılmaktadır. Genellikle kodlar 2, 3 ve 4 rakamı ile başlamaktadır. Peki, 312 nerenin kodudur? İşte, tüm detaylar…

312 Nerenin Kodudur?

Türkiye'de her il için oluşturulmuş özel telefon kodları bulunmaktadır. Bu kodlardan biri olan ve en çok kullanılan 312 nolu kod Ankara iline aittir. Ankara'nın sabit numara hatlarına erişebilmek için 31 kod kullanılmaktadır. Ankara dışında bulunan tüm illerdeki vatandaşlar Ankara'yı arayabilmek için bu kodu kullanmaları gerekmektedir. 312 nolu kod kullanılırken başına "0" eklenerek arama yapılmaktadır.