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Haberler Eğitim Haberleri 0312 Nerenin Alan Kodu? 0312 ile Başlayan Numaralar Nereye Ait?
Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:45 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:48

0312 Nerenin Alan Kodu? 0312 ile Başlayan Numaralar Nereye Ait?

0312 Nerenin Alan Kodu? 0312 ile Başlayan Numaralar Nereye Ait?

Her kuruma, her firmaya ve her şahsa ait telefon numaraları bulunmaktadır. Telefon numaraları belirli kodlar kullanılarak oluşturulmuştur. Her şehre ait  özel oluşturulan bu kodlar iletişimi daha da kolay hale getirmektedir. Peki, 312 nerenin kodudur? 0312 kimin numarasıdır?

Telefon kodları genellikle 3 haneli şekilde oluşturulmuşlardır. Bu kodlar önüne "0" getirilerek kullanılmaktadır. Genellikle kodlar 2, 3 ve 4 rakamı ile başlamaktadır. Peki, 312 nerenin kodudur? İşte, tüm detaylar…

312 Nerenin Kodudur?

Türkiye'de her il için oluşturulmuş özel telefon kodları bulunmaktadır. Bu kodlardan biri olan ve en çok kullanılan 312 nolu kod Ankara iline aittir. Ankara'nın sabit numara hatlarına erişebilmek için 31 kod kullanılmaktadır. Ankara dışında bulunan tüm illerdeki vatandaşlar Ankara'yı arayabilmek için bu kodu kullanmaları gerekmektedir. 312 nolu kod kullanılırken başına "0" eklenerek arama yapılmaktadır.

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0312 Nerenin Alan Kodu? 0312 ile Başlayan Numaralar Nereye Ait?
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