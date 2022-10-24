1. Alâeddin Keykubat Kimdir? Sultan 1. Alâeddin Keykubat Nasıl Öldü, Kimle Savaştı, Nereyi Fethetti?

1. Alâeddin Keykubat nereyi fethetti sorusunun çok merak edilen tarihi konulardan bir tanesi olmasının en büyük sebebi 1. Alâeddin Keykubat'ın döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşamış olmasıdır. Peki, Sınırların oldukça genişlediği bu dönemde neler yapılmıştır, 1. Alâeddin Keykubat kimle savaşmıştır, nasıl ölmüştür? Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alâeddin Keykubat hakkında her şey sabah.com.tr'de!

1. Alâeddin Keykubat Kimdir?

1. Alâeddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1220-1237 yılları arasındaki hükümdarıdır. 1190 yılında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'dir. Çocukluk dönemi hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Anadolu Selçuklu hükümdarı, ana dili olan Türkçenin yanı sıra Farsça, Rumca ve Arapça bilen bir hükümdardır.

Saltanatı boyunca inşa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar ulaşan eserler, idari ve askeri bakımdan hem şahsına hem de devletine kazandırdığı saygınlık nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Anadolu Selçuklu sultanıdır.

Alâeddin Keykubat Nereleri Fethetti?

1. Alâeddin Keykubat tahta çıkmasının hemen ardından Moğol istilasına karşı önlemler almaya başlamıştır. Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerin surlarını yeniden inşa ettirmiştir.

Kilikya Ermeni Krallığına bağlı olan Alanya Kalesi üzerine sefere çıkıp kaleyi kuşatmıştır. İki ay süren kuşatmanın ardından kaleyi ele geçirmeyi başarmıştır. 1. Alâeddin Keykubat bu kaleye 'Alaiye' denilmesini emretmiştir.

Ticaret yollarının güvenliğine çok önem veren 1. Alâeddin Keykubat Antalya ve Çukurova'da çok sayıda tüccarın saldırıya uğraması nedeniyle Kilikya'ya bir sefer yapmaya karar vermiştir. Üç koldan Ermeni topraklarına giren hükümdar, burada 40 kadar kalenin fethedilmesiyle birlikte Silifke'ye kadar ilerlemiştir. Çok zor durumda kalan Ermeniler, 1. Alâeddin Keykubat'a tazminat karşılığında barış teklif etmişlerdir. Anadolu Selçuklu hükümdarının bu isteği kabul etmiş ve Kilikya Ermenilerini devlete bağlı hale getirmiştir.

Suğdak Seferi

1. Alâeddin Keykubat Trabzon Rum İmparatorluğu'nun gücünü kırmak için Sinop'ta bir donanma inşa ettirmiştir. Karşı kıyıda bulunan Suğdak'ın 1223 yılında Moğollar tarafından işgal edilmesi üzerine halkın bir kısmı Selçuklulara sığınmıştır. Suğdak'ın kontrolünü yapılan seferlerle ele geçiren Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar 1239 yılında bölgeyi yeniden işgal edene kadar bölgenin hakimi olarak kalmıştır.

Doğu Anadolu Beyliklerine Sefer

Moğol tehlikesine karşı sürekli hazırlık halinde olan 1. Alâeddin Keykubat Doğu Anadolu bölgesindeki beylikleri kendi himayesi altına alarak bölgedeki otoritesini güçlendirmek istemiştir. 1228 yılında Mengüçlü Beyliği'nin ortadan kaldırarak beyliğin topraklarının çoğunu ülkesine katmıştır.

1. Alâeddin Keykubat Kimle Savaştı?

Trabzon'un Kuşatılması

1. Alâeddin Keykubat Erzurum'dayken Trabzon Rumlarının Anadolu Selçuklularına ait topraklara saldırdığı haberini alınca oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'i Trabzon'a gönderdi. Hava şartlarının el vermemesinden dolayı fetih tamamlanamadan sona ermek durumunda kaldı. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev bu seferde esir düşmüştür.

Yassıçemen Savaşı

Moğollardan kaçan Celaleddin Harzemşah, 1225 yılında Azerbaycan'a yerleşip Tebriz şehrini başkent yapmıştır. Moğol tehlikesine karşı 1. Alâeddin Keykubat tarafından defalarca birlikte hareket etme çağrısı alan Celaleddin Harzamşah'ın, bunu dikkate almayıp üstüne bir de Ahlat'ı ele geçirmesi üzerine Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alâeddin Keykubat 1230 yılında Yassıçemen'de Harzemşah'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

Bu savaştan sonra Harzemşahlar'ın tarihteki varlığı sona ermiştir. Harzemşahların bölgedeki varlığının sona ermesi, bölgeyi Moğol tehlikesine karşı oldukça savunmasız hale getirmiştir.

Doğu Anadolu'da Moğol Saldırıları

Yassıçemen savaşından Moğollar Sivas'a kadar gelerek bu bölgeleri feci şekilde yağmalamışlardır. Bu Moğol akınının, Gürcü kraliçesi Rusudan'ın tahrikiyle meydana geldiğinin anlaşılması üzerine, Gürcistan'a sefer düzenlendi. Gürcülerle yapılan savaşlarda, Gürcü kuvvetleri bozguna uğratıldı ve yapılan anlaşmayla Gürcistan'da bazı kaleler, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bırakıldı. Anlaşmanın bir maddesine göre Kraliçe, kızını Sultan'ın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'e veriyordu.

Harput Artuklu Yıkılması

Moğol tehlikesini her daim dikkate alan 1. Alâeddin Keykubat, doğu sınırının güçlendirilmesi için hazırlıklar yapmıştır. Bu esnada Moğol istilaları yüzünden Eyyübiler, Ahlat bölgesini terk etmişlerdir.

Bölge terk edilmiş olduğundan bölgede dolaşan Harezmli askerler sayesinde bölge Anadolu Selçuklu kontrolü altına alınmıştır. Bu durumla birlikte Eyyübiler ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin arası fiilen bozulmuştur. Eyyübilerin Anadolu'ya karşı sefere çıkması ve önlerinin kesilmesi üzerine iki taraf Torosların güneyinde karşı karşıya gelmiş ve Eyyübiler ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Harput Kalesi'nin Selçukluların kontrolüne geçmesiyle birlikte Harput Artuklu kolu sona ermiştir.

1. Alâeddin Keykubat Nasıl Öldü?

Büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'i Erzincan meliki olarak bırakıp küçük oğlu İzzeddin Kılıç'ı veliaht tayin eden 1. Alâeddin Keykubat, devlet yönetiminde sözü geçen idarecilere bu durumun kabul edilmesi adına yemin ettirmiştir.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Kayseri'de huzurunda bulunan yabancı elçiler için büyük bir yemek vermiş, bu yemek sırasında yediği kuş etinden zehirlenerek o gece hayatını kaybetmiştir.

Bazı kaynaklara göre bu zehirlenme şüpheli bir ölümdür ve büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapılmıştır.