1 Asal Sayı Mı? En Küçük Asal Sayı 1 Mi?

Asal sayılar, matematikte önemli yer tutar ve birçok matematiksel problemin temelinde yer alır. Antik Yunan Matematikçisi Eukleides'in zamanından bu yana incelenen asal sayılar, günümüzde hala matematikçilerin ilgisini çeken bir konu olmaya devam etmektedir. 1 ve kendisi hariç başka hiçbir doğal sayıya bölünemeyen sayılara asal sayı denir. Başka bir deyişle asal sayılar 1 ve kendisi olmak üzere iki pozitif böleni olan sayılardır. Örneğin 10 sayısı 1, 2 ve 5 sayıları ile bölünebilirken 11 sayısı sadece 1 ve 11 yani kendisi ile bölünebilir. İlk on asal sayı 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 şeklinde sıralanır. Peki, 1 asal sayı mı? İşte yanıtı.

1 Asal Sayı Mı?

1 sayısı, tüm sayılara bölünebilen bir sayıdır. Matematikteki çarpma ve bölme işlemlerinde 1, etkisiz eleman olarak kabul edilir. Etkisiz eleman, matematiksel bir işlemde hiçbir değişiklik yaratmayan bir elemandır. 1 sayısı, asal sayı değildir. Bunun nedeni, 1'in her sayıyı bölebildiği ve her sayıya bölünebildiğidir. Ayrıca bir sayının asal sayı olabilmesi için iki tam bölene ihtiyacı vardır.

En Küçük Asal Sayı 1 Mi?

1 sayısı, asal sayı olmadığı gibi en küçük asal sayı da değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Aynı zamanda 2, asal sayılar arasında çift olan tek sayıdır. Diğer tüm asal sayılar ise tek sayıdır.