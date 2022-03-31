1 Ay Kaç Gün? Bir Ay Kaç Gündür Ve Hangi Ay Kaç Gün Çeker?

Günler ve aylar insanlar için her zaman önemlidir. Geçmişten bu yana farklı dönemlerdeki takvimler, insanların bu konudaki merakını ortaya koymuştur. İnsanlar zamanı ölçmek için Güneş ve Ay'dan yararlanmıştır. Güneş'i kullanan toplumlar güneş takvimlerini oluşturmuşlardır. Ay'a göre zamanı ölçen toplumlar da ay takvimini oluşturmuştur. Bu durumda karşımıza 12 hayvanlı Türk takvimi, celali takvim, hicri takvim, rumi takvim ve miladi takvim çıkmıştır. Günümüzde yer alan miladi takvim, en doğru takvim olarak karşımıza çıkar. Bir yıl 12 aydan oluşur ve her ayın gün sayısı eşit değildir. Bu durumda 1 ay kaç gün sorusu merak uyandırmıştır.

1 Ay Kaç Gün?

Bir yılda 12 ay vardır. Bu zaman diliminde ayların gün sayısı aynı değildir. Yılın 4 ayı 30 gün çeker, 7 ayı ise 31 gün çekmektedir. Sadece şubat ayı 28 çeker. Bu ay sadece 4 yılda bir 29 çeker.

Aylar Kaç Gün Sürer?

Bir yıl 365 gündür. Aynı zamanda bir yıl 12 aydan oluşur. Her ayın gün sayısı eşit olmamakta ve bu durum değişkenlik göstermektedir. Böylece yılın 4 ayı olan Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım 30 gün çekmektedir.

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları ise 31 gün çeker. Bunların dışında Şubat ayı 28 gün çeker. Bu ay, ortak yıllarda 28 çekerken, artık yıllarda 29 gün çeker. Yani Şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker.

Bir Ay Kaç Gün?

12 aylık bir takvimde, her ayın gün sayısı aynı değildir. Miladi takvime göre bir yıl 365 gün, 6 saattir. Bu aylar 28, 30 veya 31 gün çekebilir. Yılın 4 ayı olan nisan, haziran, eylül ve kasım 30 gün çeker. Ocak, mart, mayıs, temmuz, ağustos, ekim ve aralık ayları ise 31 gün çekecektir. Şubat ayı ise bunlardan farklı olarak 28 çeker. Fakat bu ay 4 yılda bir 29 çekmektedir.