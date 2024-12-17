1. Basamak Yoğun Bakım Nedir? Birinci Basamak Yoğun Bakımda Hangi Hastalar Yatar, İyileşir Mi?

Yoğun bakım üniteleri oksijen makinesi, diyaliz makinesi, solunum cihazları, görüntüleme monitörleri gibi tıbbi cihazlarla donatılmış bölümlerdir. Tıbbi cihazlar sayesinde hastanın durumu sürekli gözlem altında tutulur. Cihazlardan alınan verilere göre hastaya acil müdahale yapılır. Yoğun bakımlarda durumu kritik hastalar yattığı için üst düzey tedbirlerle yönetilir. 1. basamak yoğun bakım nedir, hangi hastalar yatar ve iyileşir mi sorularına açıklık getirmek gerekirse şunlar söylenebilir.

1.Basamak Yoğun Bakım Nedir?

Hastanelerin yoğun bakım üniteleri hastalıkların sınıfına, acil durumuna ve ciddiyetine göre birkaç basamağa ayrılır. Her basamakta yatan hastanın sağlık hikayesi farklıdır ve müdahale eden sağlık çalışanlarının uzmanlık alanı da çalıştığı basamağa göredir. 1. basamak yoğun bakımda yatan hastalar şöyle sıralanabilir;

Yakın takip gerektiren ancak solunum makinesi desteği ihtiyacı olmayan hastalar.

Organ yetersizliği başlamamış fakat serviste yapılan rutin takibin de yetersiz olduğu hastalar.

Daha üst seviyedeki yoğun bakım ünitelerinden çıkarılmış ve taburcu olma seviyesine gelmemiş hastalar.

Ameliyattan sonra yakın takip etmek gereken hastalar.

Organ yetmezliği hikayesi olmayan ama aniden kötüleşme riski olan hastalar.

Zehirlenme, yanık, akciğer sönmesi gibi acil müdahale edilmesi gereken hastalar.

Beyin fonksiyonlarında meydana gelen bozukluk olan hastalar.

Hızlı bir şekilde gelişen organ yetmezliği olan hastalar.

Yoğun bakım üniteleri yoğun çalışma ve özen gerektiren, oldukça hareketli ortamlardır.

1.Basamak Yoğun Bakım Hastaları İyileşir mi?

1. basamak yoğun bakımda yatan hastalar diğer yoğun bakım üniteleri hastalarına göre daha az risk taşıyan hastalar olduğu için tedavileri yapılır ve taburcu edilirler. 1. Basamak yoğun bakımda takibi yapılan hastalar doktorların kararına göre ya servise alınır ya da taburcu edilirler. Doktorlar gereken incelemeleri ve tetkikleri yaptıktan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar verirler.