1 Cc Kaç Ml Eder? 1 Cc’nin Gram ve Mg Karşılığı Nedir?

İlaçlar ile krem gibi bazı kozmetik ürünlerinin ölçüsünü belirten ve sıvı ölçüm birimlerinden biri olan 1 cc kaç ml bilmek isteyenler olabilir. 1 cc gram karşılığı, 1 gram ile eşittir. Öte yandan, 1 cc mg karşılığı ise 1000 mg'dır. Cc ile ml arasında ise herhangi bir fark yoktur ve bundan dolayı 1 cc, 1 ml anlamına gelir. Benzer alanlarda kullanılan bu iki ölçüm birimine, çoğunlukla kimya alanında rastlanır. İşte 1 cc karşılığı ile ilgili detaylar…

1 CC Kaç Ml Eder?

Sıvı ölçüm birimleri, başta kozmetik ve ilaç sanayi olmak üzere diğer kimya alanlarında sıklıkla kullanılır. Bir kremin veya herhangi bir kimyasal sıvının ölçüsünü ifade etmeyi sağlayan bu kısaltmalar, anlamı hakkında bilgisi olmayanlar için merak uyandırıcıdır. Cc ve ml ise bu sıvıların miktarını belirtir. 1 cc kaç ml denilecek olursa, buna 1 ml yanıtını vermek mümkündür. 1 cc gram karşılığı 1 gramdır. Mg karşılığının ise 1000 mg olduğu bilinmelidir. Bu mantığa göre, 30 ml'lik bir nemlendirici krem, 30 cc eder. Grama dönüştürüldüğünde 30 gram olur, miligram karşılığı ise 30.000'dir.

1 CC Ne Demektir?

Santimetreküpün kısaltması olan cc, hacim ölçüleri arasında yer alır ve cm3 şeklinde gösterilir. 1 cc = 1 santimetreküp anlamına gelir. Enjektörlerin ne kadar sıvı alabildiği cc ile ifade edilir. Örneğin 1'lik enjektör, 1 cc veya 1ml'lik sıvı kapasitesine sahip demektir. 1 santimetreküp (cm³, cc) = 1 mililitre (mL) eşitliği söz konusudur. Her ikisi de aynı miktarı işaret eder. 1 cc kaç damla eder diye merak edenler için bu miktar, 20 damlaya eşittir. 1 litre su ise 1 litre = 1000 cm3 = 1000 cc'dir.