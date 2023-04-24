Alan hesaplamalarında kullanılan birçok farklı ölçü birimi mevcuttur. Dekarda belli başlı bazı alanların kaç yüzölçümü olduğunu belirlemek için kullanılmaktadır. Bu yazımızda sizler için 1 dekar kaç metrekare, 1 dekar kaç m2 eder, nasıl hesaplanır gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili aklınıza tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

1 Dekar Kaç Metrekare?

Arsa, bağ, bahçe, tarla gibi yerlerin yüzölçümünü hesaplarken dekar ölçü biriminden yararlanılmaktadır. Dekar sözcüğü yerine dönüm kelimesi de çok sık kullanılmaktadır. Dönüm ile dekar sözcükleri aynı anlamı taşımaktadır. Yani her ikisi de aynı ölçülere sahip olmakla birlikte alan ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Ölçü birimleriyle hesaplama yapmak isteyen birçok kişi 1 dekar kaç m2 eder diye merak etmektedir. 1 dekarın metrekare açısından sayı değeri 918.393'tür. Ancak bu sayı küsuratlı olduğundan hesaplama yapılırken pek çok kez karışıklığa yol açmıştır. Bu karışıklığın giderilmesi için dekarın metrekare açısından karşılığı olan sayı değerinin 1000 metrekare olmasına karar verilmiştir.

1 Dekar Arazi Kaç Metrekare Eder?

Arazi, tarla gibi büyük yerlerin ölçümünde dekar ölçü biriminin kullanımı tercih edilmektedir. Günümüzde birçok kişi internet üzerinden dekar kaç m2 diye birtakım araştırmalar yapmaktadır. 1 dekar (dönüm) = 1000 m2 kare olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda 1 dekara denk gelen bir arazide metrekare cinsinden 1000 olarak karşımıza çıkmaktadır.