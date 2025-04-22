1 Dilim Ekmek Kaç Gram? Diyette 1 Dilim Ekmek Kaç Gram Olmalı?

Ekmeğin birçok çeşidi vardır. Genellikle ekmek dendiğinde akla ilk olarak "somun ekmek" olarak da bilinen beyaz ekmek gelir. Somun ekmeğin diğer ekmek türlerine nazaran kalori değeri daha yüksektir. Beyaz ekmeğin lezzeti tartışılmaz olsa da düşük lif değeri ve besin değerleri nedeniyle sanılanın aksine uzun süre tok tutmaz. İşlenmiş unla üretildiği için kan şekerini hızla yükseltir ve kısa sürede yeniden acıkmaya neden olur. Bu yüzden diyet sürecinde somun ekmek, uzak durulması gereken bir ekmek türüdür. Çünkü ekmek, yüksek miktarda karbonhidrattan oluşmaktadır. Hatta bir ekmeğin neredeyse yarısı karbonhidrattan oluşur denilebilir. Beyaz ekmeğin 100 gramında yaklaşık olarak 43,91 gram karbonhidrat, 10,66 gram protein, 2,15 gram yağ, 9,2 gram da lif bulunur. Peki, 1 dilim ekmek kaç gramdır?

1 Dilim Ekmek Kaç Gram?

Beyaz ekmek genelde öğünlerin yanında tüketilmektedir. İnsan vücudunun günlük olarak ihtiyaç duyduğu belli bir karbonhidrat miktarı vardır ve bu ihtiyaç, karbonhidrat oranı yüksek olan ekmek gibi besinlerden karşılanabilir. Ancak her ekmek türünün karbonhidrat oranı aynı değildir. Mesela beyaz ekmek demir ve kalsiyum açısından zenginken kepekli ekmek çeşitleri ise lif bakımından daha yüksek değerlere sahiptir. Yaygın olarak tüketilen beyaz ekmeğin 1 ince dilimi (25 gr), 64 kaloriye denk gelmektedir. 1 orta dilim (30 gr) ise 77 kaloridir.

Diyette 1 Dilim Ekmek Kaç Gram Olmalı?

Diyet yapan kişiler için ölçüler ve gün içinde alınan kalori miktarı oldukça önemlidir. Diyetisyenler ise genellikle diyet listelerinde 1 dilim ekmeği 25 gram olarak ele alırlar. Bu da yaklaşık olarak 70 kaloriye karşılık gelir.