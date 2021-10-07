Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cepheler, hem taarruz hem de savunma cepheleridir. Osmanlı Devleti, kendi sınırları içerisinde yer alan bütün cephelerde savaşmış ve bazılarında büyük zaferler kazanırken bazı cephelerde ise bozguna uğramıştır. Bu cepheler özellikle lise döneminde tarih derslerinde detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

1. DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında taarruz, savunma ve yardım olmak üzere üç farklı başlıkta yer alan cephelerde savaş verilmiştir. 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cepheleri Kanal Cephesi ile Kafkas Cephesidir. Savunma cephelerinde ise Hicaz ve Yemen, Irak, Çanakkale ile Suriye ve Filistin Cepheleri yer almaktadır.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI KAÇ CEPHEDE SAVAŞMIŞTIR?

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı cepheler, birincil cepheler ve ikincil cepheler olarak ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin savaştığı birinci dereceden cepheler Kafkasya, Kanal, Irak, Çanakkale, Suriye ve Filistin ile Hicaz – Yemen cepheleridir.

Osmanlı Devleti'nin savaştığı ve kendi müttefiklerine yardım götürebilmek adına yer aldığı cepheler ise İran, Makedonya ve Galiçya cepheleridir.

1. DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ KRONOLOJİK SIRALAMASI

Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı sırasında 6 tane birinci dereceden 3 tane ise ikinci dereceden cephede savaşmıştır. Bu savaşların kronolojik sıralaması ise şu şekildedir;

Kafkasya Cephesi (22 Ekim 1914 – 30 Ekim 1918) Hicaz – Yemen Cephesi (10 Kasım 1914 – Haziran 1916) Irak Cephesi (Kasım 1914 – 14 Kasım 1918) İran Cephesi (Aralık 1914 – 30 Ekim 1918) Kanal (Süveyş) Cephesi (14 Ocak 1915) Suriye - Filistin Cephesi (28 Ocak 1915 – 28 Ekim 1918) Çanakkale Cephesi (19 Şubat 1915 – 9 Ocak 1916) Makedonya Cephesi (21 Ekim 1915 – 30 Eylül 1918) Galiçya Cephesi (26 Ağustos 1916 – 1917)

OSMANLI DEVLETİ 1. DÜNYA SAVAŞI'NDA HANGİ CEPHEDE TOPRAK KAZANDI?

Osmanlı Devleti, Kafkasya Cephesi'nde Çarlık Rusya'nın orduları ile savaşmıştır. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş ancak toprak kazanmıştır.

HİCAZ YEMEN CEPHESİ TAARRUZ CEPHESİ Mİ?

Hicaz Yemen Cephesi, 4 savunma cephesinden biridir. Bu cephe 10 Kasım 1914 ile Haziran 1916 arasında açık kalmıştır ve sonuçsuz bir şekilde kapanmıştır.