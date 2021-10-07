1. Dünya Savaşı İtilaf Devletleri Kimlerdir? İtilaf Devletleri Hangileridir, Ne Zaman Bir Araya Gelmiştir?

İtilaf Devletleri kimlerdir sorusu özellikle lise döneminde tarih dersinde sıklıkla karşımıza çıkar. İtilaf Devletleri hangileridir denildiğinde ise dönemin en güçlü ve en büyük devletleri İtilaf Devletleri arasında yer alır cevabı verilebilir. Bu devletlerin arasında o dönem "Güneşin batmadığı ülke" olarak bilinen Birleşik Krallık ve günümüzde bile hâlâ konuşulan ve dünyanın değişmesine neden olan Fransız İhtilali'nin gerçekleştiği Fransa bulunmaktadır.

İTİLAF DEVLETLERİ HANGİLERİDİR?

İtilaf Devletleri kimlerdir sorusu özellikle tarih derslerinde sıkça karşımıza çıkar. Savaşın başlangıcı, seyri ve sonunda İtilaf Devletleri içerisinde yer alan devletler değiştiği için de bu sorunun cevabı oldukça karmaşık olmaktadır. Anlaşma Devletleri ve Müttefik Devletler isimleri ile de anılan İtilaf Devletleri öncelikle Birleşik Krallık (Britanya İmparatorluğu), Fransa ve Çarlık Rusya önderliğinde kurulmuştur. Daha sonra İtilaf Devletleri bloğuna 29 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan, 3 Ağustos 1914 tarihinde Belçika, 5 Ağustos 1914 tarihinde Karadağ, 23 Ağustos 1914 tarihinde Japonya, 23 Mayıs 1915 tarihinde savaşın başında İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya, 9 Mart 1916 tarihinde Portekiz, 27 Ağustos 1916 tarihinde Romanya, 6 Nisan 1917 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve 27 Haziran 1917 tarihinde ise komşumuz Yunanistan katılmıştır.

Bu devletlerin yanı sıra o dönem küçük devletler olan Liberya, San Marino, Çin, Küba, Panama, Brezilya, Bolivya, Siyam, Kosta Rika, Peru, Uruguay, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Haiti, Honduras, Ermenistan, Çekoslovakya, Andorr, Jamaica ve Dominik Cumhuriyeti de İtilaf Devletleri bloğunda yer almıştır.

İTİLAF DEVLETLERİ HANGİ ANTLAŞMADAN SONRA TOPRAKLARIMIZI İŞGAL ETTİLER?

İtilaf Devletleri, 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri bloğu arasında Limni Adası'ndaki Mondros Limanı'nda yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yurdumuz topraklarını işgal etmeye başlamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması oldukça sert şartlara sahiptir ve bu antlaşmada yer alan özellikle 7 ve 24 numaralı maddeler sebebi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal egemenliği son derece kısıtlanmıştır. Bu antlaşma, daha sonradan kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmemiş ve bu antlaşma sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır.

İTİLAF DEVLETLERİ NE DEMEK?

İtilaf kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı anlaşma ve uzlaşma taraftarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarlık Rusya, Fransa Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık altında yer alan devletlerin öncülüğünde kurulan İtilaf Devletlerinin anlamı da anlaşmacı devletler olarak açıklanabilir. Bu devlet bloğuna Anlaşma Devletleri ve Müttefik Devletler ismi de verilmiştir.

İTİLAF DEVLETLERİ'NİN İSTANBUL'U İŞGAL ETMESİNE NEDEN OLAN GELİŞME

İtilaf Devletleri'nin dönem içerisinde en çok istenilen bölgelerden biri olan İstanbul'u işgaline neden olan gelişme aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin çöküşüne de sebep olan Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Bu antlaşmanın imzalanmasının ardından Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul ilk olarak 13 Kasım 1918 daha sonra ise 16 Mart 1920 tarihlerinde iki kere işgal edilmiştir.

İTİLAF DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLK GÖRÜŞ AYRILIĞI

İtilaf Devletleri oldukça kalabalık bir blok olarak karşımıza çıkar. Bu blokta yer alan birçok devletin temel amacı Anadolu topraklarını bölmek ve bu zengin topraklardan payını alabilmektir. İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığının çıktığı tarih ise 18 Ocak 1919 tarihidir. Paris Barış Konferansı sırasında daha önceden gizli antlaşmalar ile İtalya'ya verilen Batı Anadolu topraklarının konferansta Yunanistan'a verilmesi ilk görüş ayrılığını doğurmuştur.