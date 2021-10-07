1. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı ve Bitti? Birinci Dünya Savaşı’nı Kim Kazandı?

Dünyanın ilk global çaplı savaşının başlama sebebi bir Sırp milliyetçisinin Avusturya – Macaristan veliahtını vurması olarak görünse de aslında gerçek sebepler oldukça derin ve farklıdır. Sanayi Inkılabı sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik anlayışını bu sebeplerin başında gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'nın başını çektiği İtilaf Devletlerinin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.

1. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

1. Dünya Savaşı Tarihi oldukça uzundur ve birçok farklı ülkede öğrencilik hayatında öğretilmektedir. Savaşın başlangıcı, ilerleyişi, bitişi ve savaş sonrasında yaşanılanların yer aldığı 1. Dünya Savaşı tarihine savaşa giren girmeyen bütün devletler tarafından son derece önem verilmektedir.

Birinci Dünya Savaşı, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı olan Franz Ferdinand'ın şu anda Bosna Hersek'te yer alan Saraybosna'ya yaptığı bir ziyaret sırasında lise çağlarındaki bir Sırp milliyetçi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi ile başlamıştır. Savaşın görünen nedeni olan bu olayın sonrasında Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan Krallığı'na 23 Temmuz 1914 tarihinde oldukça sert bir ultimatom vermiş ve bu ultimatomun kabul edilmemesi ile 28 Temmuz 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı resmi olarak başlamıştır.

Çok uzun süredir soğuk bir savaş içerisinde olan Birleşik Krallık, Fransa Cumhuriyeti, Almanya ve diğer dönemin büyük devletleri Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'nun açtığı bu savaşı fırsat görerek kutuplaşmış ve savaşın küresel bir boyuta taşınmasına neden olmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni her ne kadar veliahtın öldürülmesi olarak görünse de derinlerde çok daha büyük ve çok daha önemli nedenler yatmaktadır.

1. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN BİTTİ?

Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşa katılmış bütün devletler hem maddi olarak hem de manevi olarak çok büyük kayıplar yaşamıştır. Birçok devletin rejimi değişmiş, imparatorluklar bölünmüş, bazı devletler yıkılmış ve yeni devletler kurulmuştur.

4 yıl devam eden 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru artık bütün devletler yorulmuş ve ateşkes antlaşmaları yapmaya başlamışlardır. Bu antlaşmaların tamamlanması ile birlikte Birinci Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918 tarihinde resmi olarak sona ermiştir.

1. DÜNYA SAVAŞI'NI KİM KAZANDI?

Birinci Dünya Savaşı'nı Fransa Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya ve ABD'nin en güçlü üyelerini oluşturduğu İtilaf Devletleri kazanmıştır. İtilaf Devletleri savaş sonuna doğru İttifak Devletleri ile oldukça sert koşulları bulunan bazı antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalardan biri olan ve Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Sevr Antlaşması ise Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olan olaylar arasında yer almaktadır.

1. DÜNYA SAVAŞI KAÇ YIL SÜRDÜ?

1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 tarihinde resmi olarak başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde ise resmi olarak sona ermiştir. 4 yıldan biraz daha uzun süren 1. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 10 milyon asker hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolan sivillerin sayısı konusunda ise kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA KAÇ ASKER ÖLDÜ?

Verilere göre 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri tarafından 5.525.000 asker hayatını kaybederken İttifak Devletleri tarafından ise 4.386.000 asker hayatını yitirmiştir.

1. Dünya Savaşı'nda Kaç Osmanlı Askeri Öldü sorusunun yanıtı ise yaklaşık 500.000 asker olarak yanıtlanmaktadır.

OSMANLI 1. DÜNYA SAVAŞI'NA NE ZAMAN GİRDİ?

İtilaf Devletleri tarafından savaşa girmesi asla istenmeyen Osmanlı İmparatorluğu savaşta, savaşın başlangıcı sırasında iki Alman gemisinin sularına girmesi sonucunda yer almak zorunda kalmıştır. Osmanlı sularından ayrılmayı reddeden iki gemi Osmanlı İmparatorluğu tarafından satın alınmış ve bu gemilerin isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirilerek Osmanlı mülkü olmuştur. Mürettebatı Alman olan bu iki Osmanlı gemisi, Rus limanlarına ilerleyerek limanları bombalamış ve bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun İttifak Devletleri safında savaşa girmesine neden olmuştur.