1. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve Önemi

1. Dünya Savaşı sonuçları hem özel hem de genel sonuçlardan bahsedilebilir. Bu nedenle 1. Dünya Savaşı nasıl başladı, sebepleri ve önemi üzerinde durulduğunda savaşın dünya tarihindeki yerini anlamak oldukça kolaydır. 1. Dünya Savaşı ne zaman başladı ve ne zaman bitti sorusu tarihsel açıdan önemlidir. Tüm merak ettiğiniz Birinci Dünya Savaşı tarihi ve önemi hakkındaki detayları sizler için araştırdık. Haberimizin devamında paylaştık.

1. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı?

Dünyanın tarihi değiştiren en önemli savaşlardan birisi 1. Dünya Savaşıdır. Birçok ülkeyi karşı karşıya getiren bu savaş her ülkeden binlerce kişinin ölümü ile son bulmuştur. Savaşın başlama tarihi ise 28 Temmuz 1914'tür. Devlet arasındaki sömürgecilik yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu savaşı tetikleyen birtakım olaylar olmuştur. Savaşın ortaya çıkmasında etkili olan olay Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun veliahdı olan Arşidük Franz Ferdinand'ın Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesidir.

1. Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Birinci Dünya Savaşı İtilaf ve İttifak devletleri arasında gerçekleştirmiştir. İtilaf Devletleri grubunda yer alan ülkeler İngiltere, Rusya, Sırbistan, Fransa'dır. Daha sonra bu gruba İtalya, Romanya, Yunanistan, Portekiz, ABD de dahil olmuştur.

İttifak grubunda ise Almanya ve Avusturya- Macaristan yer almıştır. Daha sonra da bu grupta Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan gruba dahil olmuştur.

1. Dünya Savaşı Nedenleri Neler?

1. Dünya Savaşı nedenleri arasında birçok durum söz konusudur. Bu nedenler savaşın yayılmasında ve sonuçlarında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Savaşın nedenleri arasında yer alır:

Devletlerarasında gelişen silahlanma ve sömürgecilik yarışının hız kazanması.

İtalya ve Almanya'nın siyasi anlamda birliklerini geç tamamlamaları. Sömürgecilik yarışında geç kalınması.

Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ile Rusya'nın Balkanlardaki hakimiyet mücadelesi vermesi.

Fransız İhtilali'nin imparatorluk ile yönetilen ülkelerdeki milliyetçilik etkileri

Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren mücadelesi

Bu nedenlere dayalı olarak İtilaf ve İttifak Devletleri arasında savaş başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları Neler?

Birinci Dünya savaşı sona erdiğinde dünya devletleri üzerinde çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Kazanan ülkelerin dahi oldukça yıprandığı bu savaşta birçok can kaybedilmiştir. Yenilen devletlere çok ağır antlaşmalar dayatılmak istenilmiştir. Savaşın sonuçları arasında ise şunlar yer alır:

Dünya tarihindeki en ağır ve kanlı savaş olarak yer almıştır. Toplamda 40 milyon insan hayatını kaybetmiştir.

Savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı yıkılmıştır.

Parçalanan imparatorluk topraklarında Polonya, Finlandiya ve Macaristan gibi yeni devletlerin kurulmasına neden olmuştur.

Rusya'da Bolşevik Devrimi olmuştur. Bu da İtalya'da faşizm ve Almanya'da da Nazizm gibi farklı siyasi ideolojilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Savaş sonrasında yeniden düzen kurmak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Savaşı kaybeden devletler ağır antlaşmalar imzalamak durumunda kaldılar. Bu da İkinci Dünya Savaşı için nedenler yaratmıştır.

Dünyanın en kanlı savaşları arasında yer almıştır.

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar

Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yenilen ve yenen devletler arasında birtakım antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmalar yenilen devletler için çok ağır şartlar içermiştir. Yapılan antlaşmalar şunlardır:

Brest- Litovsk Antlaşması: Sovyet Rusya ile Osmanlı arasında imzalanmıştır. Kars, Ardahan Batum Osmanlıya verilmiştir. Rusya bu antlaşma ile savaştan çekilmiştir.

Versailles Antlaşması: İtilaf Devletleri ve Almanya arasında imzalanmıştır. Alsas Loren ve bir kısım Alman toprakları Fransa'ya geçmiştir.

Saint- Germain Antlaşması: Avusturya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır. Avusturya ve Macaristan olmak üzere iki devlet haline gelmiştir. Çekoslovakya ve Yugoslovya da yeni devlet olarak ortaya çıkmıştır.

Trianon Antlaşması: İtilaflar ve Macaristan arasında imzalandı.

Nöyyi Antlaşması: Bulgaristan ve İtilaf Devletleri arasında imzalandı.

Sevr Antlaşması: İtilaflar ve Osmanlı arasında imzalandı.

Her antlaşmanın yenilenler üzerinde oldukça ağır etkileri olmuştur. Osmanlı Devleti çok yıpratıcı bir döneme girmiştir. Toprakların İtilaf Devletlerinin işgallerine de açık hale gelmiştir.