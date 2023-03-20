1. Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları - Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve Önemi

1. Dünya Savaşı sonuçları hem özel hem de genel sonuçlardan bahsedilebilir. Bu nedenle 1. Dünya Savaşı nasıl başladı, sebepleri ve önemi üzerinde durulduğunda savaşın dünya tarihindeki yerini anlamak oldukça kolaydır. 1. Dünya Savaşı ne zaman başladı ve ne zaman bitti sorusu tarihsel açıdan önemlidir. Tüm merak ettiğiniz Birinci Dünya Savaşı tarihi ve önemi hakkındaki detayları sizler için araştırdık. Haberimizin devamında paylaştık.
Dünyanın tarihi değiştiren en önemli savaşlardan birisi 1. Dünya Savaşıdır. Birçok ülkeyi karşı karşıya getiren bu savaş her ülkeden binlerce kişinin ölümü ile son bulmuştur. Savaşın başlama tarihi ise 28 Temmuz 1914'tür. Devlet arasındaki sömürgecilik yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu savaşı tetikleyen birtakım olaylar olmuştur. Savaşın ortaya çıkmasında etkili olan olay Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun veliahdı olan Arşidük Franz Ferdinand'ın Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesidir.
Birinci Dünya Savaşı İtilaf ve İttifak devletleri arasında gerçekleştirmiştir. İtilaf Devletleri grubunda yer alan ülkeler İngiltere, Rusya, Sırbistan, Fransa'dır. Daha sonra bu gruba İtalya, Romanya, Yunanistan, Portekiz, ABD de dahil olmuştur.
İttifak grubunda ise Almanya ve Avusturya- Macaristan yer almıştır. Daha sonra da bu grupta Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan gruba dahil olmuştur.
1. Dünya Savaşı nedenleri arasında birçok durum söz konusudur. Bu nedenler savaşın yayılmasında ve sonuçlarında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Savaşın nedenleri arasında yer alır:
Bu nedenlere dayalı olarak İtilaf ve İttifak Devletleri arasında savaş başlamıştır.
Birinci Dünya savaşı sona erdiğinde dünya devletleri üzerinde çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Kazanan ülkelerin dahi oldukça yıprandığı bu savaşta birçok can kaybedilmiştir. Yenilen devletlere çok ağır antlaşmalar dayatılmak istenilmiştir. Savaşın sonuçları arasında ise şunlar yer alır:
Dünyanın en kanlı savaşları arasında yer almıştır.
Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yenilen ve yenen devletler arasında birtakım antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmalar yenilen devletler için çok ağır şartlar içermiştir. Yapılan antlaşmalar şunlardır:
Her antlaşmanın yenilenler üzerinde oldukça ağır etkileri olmuştur. Osmanlı Devleti çok yıpratıcı bir döneme girmiştir. Toprakların İtilaf Devletlerinin işgallerine de açık hale gelmiştir.