1 Fersah Kaç KM? 1 Fersah Kaç Kilometre, Kaç Adım ve Saat Yapar?

1 fersah kaç km ya da 1 fersah kaç metre, denizcilik alanında önemli bir konudur. Bunlardan önce fersah ne demek, anlamına baktığımızda farklı dillerde etimolojik bir kökeni olduğunu görürüz. Dünyanın hemen her yerinde kullanılan fersah, en çok da denizcilikle uğraşan ülkeler tarafından kullanılan bir ölçü birimidir. Kabaca hesaplanacak olduğunda 1 fersah kaç adım ve kaç saat yapar öğrenilebilir. Ayrıca fersah hemen her ülkede kendine göre farklı ölçülerde belirtilmektedir.

Fersah Ne Demek?

Farsça ferseng sözcüğünden Arapça'ya geçen bir sözcüktür. Kelime Ermenice'de hrasah, Süryânîce'de prasahā, Pers dilinde frasang, Heredot ve Xenophon'da "παρασαγγης" şeklinde geçmektedir. Sözcük anlamına baktığımızda ise fersah, daha çok denizcilikte kullanılan bir ölçü birimidir. Türk Dil Kurumunda, yaklaşık 5 kilometrelik bir uzaklık ölçüsü ya da çok uzun mesafe, uzaklık ve eskiden kullanılan yol mesafesi anlamında kullanılmaktadır.

Bu anlamların yanında Kâmûs-u Osmânî'de bu kelime: "Üç mil uzunluğundaki mesafeye denir." olarak tanımlanmıştır. Fersah, çok eski bir mesafe ölçüsü olması nedeniyle ve henüz metrenin bilinmediği bir dönemde kullanıldığı için bugün metre cinsinden karşılığını tam olarak tespit etmek zordur. Ancak yaklaşık olarak bazı rakamlar vermek mümkündür.

1 Fersah Kaç Kilometre?

Geçmişte kullanılan ancak günümüzde kullanılmayan fersah sözcüğü uzunluğu ifade etmektedir. Uzunluk alanında ve kilometre cinsinde baktığımızda 1 fersah yaklaşık olarak 5,5 km yaptığını söyleyebiliriz. Rakamlara daha ayrıntılı bakacak olursak 5685 metre olarak çevrilebilir.

1 Fersah Kaç Adım ve Saat Yapar?

1 fersah olarak bilinen bu uzunluk birimi eğer Arap fersahı ise 5,76 km ya da fars fersahı ise 6,23 km kadardır. Geçmişten bu yana fars fersahının Arap fersahından adım büyüklüğü ile de anlatılır. 1 fersah Araplarda yaklaşık olarak 12.000 adım olduğu yönündedir. Adımların büyüklüğü ya da küçüklüğü düşünülürse Arap fersahını ile fars fersahı arasında fark vardır.

12.000 adıma denk gelen fersah yaklaşık olarak 1 saat olarak denk gelmektedir.