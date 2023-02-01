1 Fit Kaç Kilometre? 1 Feet Kaç KM, Metre ve CM Yapar?

1 fit kaç kilometre bir değer ifadeyle 1 feet kaç km, ülkemizde kullanılmayan bu ölçü birimini öğrenmede önemlidir. Feet ya da fit, Birleşik Krallı'kta kullanılan bir ölçü birimidir. Ülkemizde ise uzunluk ölçü birimleri metre cinsinden kullanılmaktadır. Bu da: 1 Feet Kaç cm1 fit kaç metre yapar ve 100 feet kaç metre yapar soruları ticari ilişkilerde önemlidir. Ülkeler arası sosyal ve ticari ilişkilerde hemen her faktör etkilidir. Uzunluk birimleri de bunun içindedir. Başka bir ülkeden alınan ölçü birimi ülkemizde yoksa dönüştürülerek kullanılır.

1 Fit Kaç Kilometre?

Feet(fit ya da ft) Birleşik Krallık' ta kullanılan bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi ülkemizde uzunluk birimlerinden metre cinsine dönüştürülerek kullanılmaktadır. Uzunluk ölçülerine de baktığımızda km de bunlardan biridir. 1 feet, kilometreye dönüştürülürken ülkemizdeki ölçüler ve standartlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu açıdan 1 feet km kilometre cinsinden baktığımızda: 1 feet, 0.0003048 kilometreye denk gelmektedir.

1 Feet Kaç KM, Metre ve CM Yapar?

Dünyada pek çok ölçü birimi bulunmaktadır. Ancak ülkeler ticari ilişkileri doğrultusunda kendilerine özgü ölçü birimleri geliştirmişlerdir. Bunlardan biri de İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan feet (fit, ft) ölçü birimidir. Bu ölçü birimi, 1958'de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri tarafından 1 yardanın uzunluğunu 0,9144 metre olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 1 fit 0,3048 metreye eşitken yine 1 feet 30,48 cm olarak kabul edilmiştir.

Toparlayacak olursak:

1 fit= 0,3048 metre

1 fit= 30,48 cm

1 feet, 0.0003048 kilometre olarak ülkemizde kullanılmaktadır.