1 Hangi Ülke? +1 Hangi Ülkenin Kodu ve Nerenin Telefon Numarası?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) belirlediği kodlar arasında yer alan 1 hangi ülke olduğu, bazıları için merak uyandırıcıdır. Bilindiği üzere +90 Türkiye'nin telefon kodudur, ancak + 1 hangi ülkenin kodu ya da 1 nerenin kodu sorularına cevap arayan birçok kişi bulunur. 1 nerenin telefon kodu diyenlerin, bunun Kuzey Amerika'yı ifade ettiğini bilmelidir. Peki bu telefon kodları ne işe yarar?

1 Nerenin Telefon Kodudur?

Ülke alan numarası, belirli bir hizmeti veya coğrafi bölgeye ait olanı tanımlamak için telefon numarasının başına eklenen sayısal bir koddur. Bunlar, söz konusu coğrafi alanı (ülke, il veya bölge) veya bir telefon şebekesini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlar. Mesela, cep telefonu operatörlerinin farklı telefon alan kodları buna örnek gösterilebilir.

Her ülkenin kendine ait olan uluslararası bir telefon kodu vardır. Bu kodlar, coğrafi alanın değişikliğine veya kullanılan telefonun şebekesine göre alt kollara ayrılır. Ancak ülke telefon kodları, bulunulan bölge veya kullanılan hat ne olursa olsun aynıdır. Yurt dışını aramak için numaranın başına bu numaraların getirilmesi zorunludur. +1 telefon kodu ise bölge 1'i ifade eder ve Kuzey Amerika'nın alan numarasıdır. Meksika dışında, tüm Kuzey Amerika ülkeleri için +1 kodu kullanılmalıdır.

Ülkelerin Telefon Kodu Neye Göre Belirlenir?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU), bu sıralamaya karar verirken göz önünde bulundurduğu bir husus bulunur. Bu da ülkelerin coğrafi konumdur. Ancak bazı istisnai durumlar sonucu, ülkelerin bulundukları bölgelere rağmen alan kodları değişebilir. Örneğin, Meksika Kuzey Amerika bölgesinde bulunduğu için önceden +1 kodunu kullanmıştır. Ancak günümüzde +52 kodunu kullanmaktadır. Coğrafi olarak daha çok bölge 1'e yakın olsa da şimdilerde bölge 5'e ait olduğu kabul edilir. Bölge 5 ise Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'yı kapsar. Bu açıdan Meksika'yı, Kuzey Amerika kapsamında değerlendirmek yanlış olur.