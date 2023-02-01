1 ışık yılı kaç km eder gibi sorular özellikle teknolojinin gelişimiyle ve uzay ile alakalı gelişmeler kaydedilmesiyle birlikte daha çok sorulmaya başlanmıştır. Işık hızının ölçülebilmesi ile birlikte ışık hızına dair sorular da artmış ve önem kazanmaya başlamıştır. Bu sorular ise şu şekilde; "1 ışık yılı kaç kilometre, 1 ışık yılı kaç saat sürer, bir ışık yılı kaç yıl, 1 ışık hızı kaç km?". Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

1 Işık Yılı Kaç Km? 1 Işık Yılı Kaç Saat Sürer ve Kaç Kilometre Eder?

Uzayda bulunan çoğu cisim uzaklığını tarif etmek için Işık Yılı ifadesi kullanılmaktadır. Işık yılı, ışığın bir Dünya yılı boyunca aldığı yol olarak hesaplanır. Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon kilometre olarak hesaplanmıştır. Bu da 9'un yanında 12 sıfır olduğu anlamına gelir. (9.000.000.000.000.)

Gelişmiş, güçlü teleskopları kullanarak uzaya baktığımızda aslında zamanda geçmişe bakıyoruz demektir. Işık ortalama olarak saniyede 300.000 km hızla ilerler. Bu kulağa çok hızlı gelebilir fakat uzaydaki cisimler çok uzakta oldukları için ışığının bize ulaşması çok uzun zaman alır. Bu şekilde de cismin güncel görüntüsü ve ışığı bize ulaşana kadar çok zaman geçer ve böylece bize ulaşan görüntü eski görüntü olmuş olur. Yani geçmişi görürüz.

Güneş bize en yakın yıldız olmasına rağmen 149.600.00 km uzaklıktadır. Bu da Güneş ışınlarının bize 8,3 dakikada ulaşması anlamına gelir. Bu da Güneş'in her zaman 8,3 dakika önceki halini görüyoruz demektir. Güneş'ten sonra Dünyamıza en yakın yıldız 4,3 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Yani biz bugün bu yıldıza baktığımızda aslında yıldızın 4,3 yıl önceki halini görürüz.

Bazı Uzaklıklar;