1. Jeolojik Zaman Özellikleri – 1. Jeolojik Zamanda Meydana Gelen Olaylar ve Oluşan Dağlar

1. jeolojik zaman özellikleri incelendiğinde dünyanın oluşumu hakkında daha net bilgiler edinmek mümkün olabilir. Hemen herkesin merak ettiği konu coğrafyanın da en önemli konuları arasında yer alıyor. 1. jeolojik zaman kaç yıl sürdü sorusuna 375 milyon yanıtı verilebilir. Günümüzden 225 milyon yıl önce de sona ermiştir. 1. jeolojik zamanda meydana gelen olaylar ve oluşan dağlar hakkında merak ettiklerinizi haberimizden okuyabilirsiniz.

1. Jeolojik Zaman Özellikleri

Dünyanın günümüzdeki halini alabilmesi için birçok aşamadan geçmesi gerekmiştir. En önemli aşamalar ise jeolojik devirlerdir. Her devirde farklı olaylar yaşanmıştır. Dünyanın oluşumunda etkisi olan jeolojik devirlerin ilki olan 1. zamanda kıtalar henüz birbirinden ayrılmamıştır. Bu dönemde dünya tek bir kıta şeklindeydi. Pangea adı verilen kıta daha sonraki dönemlerde birbirinden ayrılmıştır. Kendi içinde Permiyen, Karbonifer, Devoniyen, Silüriyen, Ordovisiyen, Kambriyen gibi dönemler oluşmuştur.

1.Jeolojik Zamanda Neler Olmuştur?

Paleozoik dönem olarak da bilinen birinci jeolojik dönemde birçok olay yaşanmıştır. Bazı dağların ve masif alanların oluşumu da bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde meydana gelen olaylar ise şunlardır:

Bu dönemde eski kıvrım sistemleri oluşmuştur. Bunlar Hersinyen ve Kaledniyen olarak isimlendirilmiştir. (Ural Dağları ile İskandinav Dağları bu dönemde oluşmuştur.)

Dev bitki türlerinin meydana getirdiği ormanlar 1. dönemde daha da gelişme göstermiştir.

Taş kömürü yatakları bu dönemde oluşan olaylardandır.

Türkiye'deki masif alanlar meydana gelmiştir. Oluşan masif alanlar şunlardır: Yıldız masifi Menteşe- Saruhan masifi Zonguldak masif alanı Anamur ve Alanya Masifi Kırşehir masif alanı Tokat- Akdağ masif alanı Bitlis masif alanı Kastamonu- Daday- Devrekani masif alanları



Masif alanlar eski oluşumlar olduğu için deprem riski de en az olan yerlerdir.

1.Jeolojik Zaman Kaç Yıl Sürdü?

Birinci jeolojik zaman yaklaşık olarak 375 milyon yıl kadar sürmüştür. Bu süre günümüzden yaklaşık olarak 225 milyon yıl önce de sona ermiştir. En uzun süren jeolojik dönemler arasında yer alıyor. Kıtaların bu dönemde büyüdüğü bilinen bilgiler arasında yer alıyor.