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Haberler Eğitim Haberleri 1 Karış Kaç Cm? Normal Bir Kadın ve Erkek Eli İle 1 Karış Kaç Santim Eder?
Giriş Tarihi: 2.2.2023 13:10 Son Güncelleme: 2.2.2023 13:10

1 Karış Kaç Cm? Normal Bir Kadın ve Erkek Eli İle 1 Karış Kaç Santim Eder?

Hayatı kolaylaştıran pek çok ölçü, ölçü birimi bulunur. Örneğin meyve alırken kilogram olarak hesaplarız ya da bir dolap alırken santimetre olarak ne kadar uzun olduğuna bakarız. Ancak eski zamanlarda santimetre, metre gibi standart ölçü birimleri var olmamışken sağlıklı olmayan yani herkeste doğru sonuç vermeyen ancak kullanılan standart olmayan olarak tabir edebileceğimiz pek çok ölçü birimi bulunmaktaydı. Bu ölçülerden bir tanesi de karış olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle insanlar eski zamanları araştırırken karşılarına çıkan bir ölçü birimi olan “karış” biriminin kaç santimetre olduğunu bilmek isterler.

1 Karış Kaç Cm? Normal Bir Kadın ve Erkek Eli İle 1 Karış Kaç Santim Eder?

Günlük hayatta hızlı bir şekilde bir şeyleri ölçerken ayak, karış gibi standart olmayan ölçü birimlerinden yararlanırız. Ancak bu ölçü birimleri herkeste farklı olduğu için bir ölçüyü net olarak ifade ederken kullanmak oldukça zordur. Eğer bir ölçü, karış ile hesaplanmak istenirse o ölçü kaç karış ise onunla karış ölçüsünü çarpmak gereklidir. Bunu yapabilmek için de 1 karışın kaç santimetre olduğunun bilinmesi gerekir.

1 Karış Kaç Santimetredir?

Bir karışın kaç santimetre olduğunu net olarak söylemek mümkün değildir. Çünkü karış elde bulunan parmaklardan olan baş ve serçe parmağın arasındaki ölçüdür ve bu ölçü herkesin elinin boyutu farklı olduğu için herkeste farklıdır.

1 karışın uzunluğu yaşa, cinsiyete, boya bağlıdır bu sebeple net bir ölçü verilemez. Ancak ortalama olarak erkeklerde 1 karış 20- 26 santimetre, kadınlarda ise 15- 20 santimetredir.

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1 Karış Kaç Cm? Normal Bir Kadın ve Erkek Eli İle 1 Karış Kaç Santim Eder?
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