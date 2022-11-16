1 Kilo Şeker Kaç Bardak? 1 Kg Şeker Kaç Su Bardağı Eder?

Herkesin evinde hassas tartı olmadığı için 1 kilo şeker kaç bardak gibi sorularla karşılaşılır. Bir malzemenin fazla veya eksik olması, tarifi doğru bir biçimde uygulamayı engeller. Özellikle, tatlı yapacak olan kişiler 1 kg şeker kaç bardak eder diye düşünebilir. Burada önemli olan nokta, yapılacak olan yemeğin miktarıdır. Çoğu tatlı tarifi için ortalama olarak 250-500 gram arası bir miktar yeterli kabul edilir. Peki 1 kilo toz şeker kaç su bardağı eder? Bir kg toz şeker kaç bardaktır?

1 Kilo Şeker Kaç Bardak Eder?

Yemek ve tatlı yapmaya yeni başlayanları yakından ilgilendiren bir konudur. Günümüzde çoğu kişi, ölçü birimi olarak bardak, kase, fincan ve kaşık kullanır. Bunların kaç mililitre veya kaç gram aldığını bilmeyenler olabilir. Bir malzemeyi göz kararı eklemektense, ölçerek koymak çok daha güvenli bir yöntemdir. Şeker ise her tatlı tarifinde bulunan bir malzemedir. Birçok tarif için aşağı yukarı, 2,5-3 su bardağı toz şeker istenir. Fakat, çok sayıda porsiyon daha fazla malzeme anlamına gelir. Bir su bardağı, 200 gram toz şeker alabilir. 1 kilo toz şeker ise 1000 gram eder. 1000÷200=5'tir ve bu demek oluyor ki, 1 kilogram toz şeker 5 su bardağı kadardır. Standart bir çay bardağı ise 100 gr şeker alabilir. 1 kg toz şekeri ise 10 çay bardağı eder.

500 ve 750 Gram Toz Şeker Kaç Bardaktır?

Aynı mantıktan yola çıkarak kolaylıkla hesaplama yapılabilir. Tarifte 500 gram toz şeker isteniyorsa, bu 2,5 su bardağı anlamını taşır. 750 gramlık toz şeker ise 3,5 su bardağına tekabül eder. Eğer çay bardağı ile ölçülecekse bu sayılar değişir. 1 çay bardağı 100 gram şeker alır. 500 gram toz şeker 5 çay bardağına eşittir. 750 gram ise 7,5 çay bardağı olur.