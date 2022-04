1 Km Kaç Adım Eder? Bir Kilometre Kaç Adımdır, Kaç Dakika Sürer Ve Kaç Kalori Yakar?

Yürüyüşün vücut için bilinmeyen pek çok faydası vardır. En kolay ve pratik egzersizler arasında yer alan yürüyüşte önemli olan istikrarlı olmaktır. Yürüyüş yapmak için iyi bir motivasyona da ihtiyaç vardır. Hem bedene hem de ruha iyi gelen yürüyüşün günde kaç dakika yapılması gerektiği kadar, kaç kilometre yapılacağı da merak konusudur. Bu durumda bir kilometrenin kaç adıma ve dakikaya eşdeğer olduğu da sorgulanır. Her gün belirli bir süre yürüyüş yapan kişiler, günde kaç kalori yaktığını merak eder. Böylece 1 km yürüyüş kaç adım eder sorusunun cevabı pek çok kişi için merak konusudur.

1 Km Kaç Adım Eder?

Düzenli yürüyüşün insan vücuduna pek çok faydası vardır. Yürüyüş yapmada kişinin motivasyonu çok önemlidir. Her gün düzenli yürüyüş yapmak, sağlık sorunlarının önüne geçer. Kilometrelerce yürüyen kişiler bir kilometrenin kaç adıma denk geldiğini merak eder.

Her gün 7 kilometre yürümenin insana çok faydası vardır. Böylelikle 1 km mesafe 1312 adımda tamamlanır. Bu da 12 dakikalık bir süreye eşittir. Her atılan 1000 adımın herkeste aynı etki yapmadığı da bilinen bir gerçektir. Yürüyüş yapan kişinin kilosu, metabolizma hızı yakılan kalori miktarında farklılıklara sebep olacaktır. Her gün en az yaklaşık 1000 adım atmak ise kişinin 50 kalori yakmasını sağlayacaktır.

1 Km Kaç Adım?

Her gün istikrarlı bir şekilde yürüyüş yapan kimse, birçok sağlık sorununun önüne geçebileceği gibi, ruhsal olarak da kendisini iyi hisseder. Bu nedenle düzenli yürüyüş yapmak çok önemlidir. Çoğu insan günde kaç adım atması gerektiğini bilmez. Daha çok kalori yakmak için belirli bir düzende yürümek gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her gün düzenli olarak 10 bin adım atmak, sağlığımız açısından yararlıdır. 1 kilometre mesafe 1312 adımda tamamlanır. Kalori hesaplamada atılan adım sayısına göre değişiklik yaşanır. Bu farklılığa sebep olan etkenler bacak boyu ve yürüyüş hızıdır. Genel olarak 1 kilometre yürüyen kişi ortalama 45-60 arası kilo yakımı gerçekleştirir.