1 Kw Kaç Beygir? 1 Kw Kaç HP (Beygir Gücü) Eder, Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri, 1 kw kaç beygir sorusunun cevabını merak eder. 1 kw kaç beygir hesaplama için bazı formüllerin bilinmesi gerekir. Elektrik enerjisi anlamına gelen 1 kw kaç hp diye soran ve araştıranlar olabilir. 1 kilo kaç beygir gücü eder sorusunun cevabını bulmak için biraz fizik bilgisine sahip olmak yeterlidir. Öğrenmek isteyenler ise 1 beygir kaç kw diye düşünür. 1 hp kaç kw ve nasıl dönüştürülür?

1 Kw Kaç Beygir Eder?

Beygir gücü "hp", elektrik gücü ise "kw" biçiminde ifade edilir. Bilindiği üzere fizikte, bazı enerji birimleri birbirine dönüştürülebilir. Bu yüzden, insanlar 1 kw kaç beygir gücü eder ve hesaplanarak nasıl bulunur diye sorar.

Beygir gücü (hp), bir otomobilin gücünü belirtirken, kilowatt (kw) ise genel olarak tüm elektrik enerjisini temsil eder. Kw, hem güç hem de enerji akışını ölçmek için tüm dünyada kullanılan uluslararası bir birimdir. Beygir gücü ile kilowatt'ı dönüştürmek ve neye eşit olduğunu anlamak isteyenler için bu aşağıdaki şekildedir.

1 hp = 0,73539875 kW veya 1 kW, 1,35984 beygir gücüne (CV) eşittir.

Bununla ilgili birkaç örnek vermek gerekirse,

40 KW, 54 hp'ye karşılık gelir

90 KW, 122 hp'ye karşılık gelir

200 Kw, 270 hp'ye karşılık gelir

1 Beygir Kaç Kw Nasıl Hesaplanır?

Kilowatt'ı beygir gücüne dönüştürmek için yapılması gereken hesaplama şu şekildedir:

1 kW = 1000 Watt olduğu bilinmelidir, kW cinsinden gücü elde etmek için öncelikle Watt cinsinden gücü 1000'e bölmek gerekir. Daha sonra ise çıkan sonuç 1,36 ile çarpılmalıdır.

Cv'de 1000 W

1000/1000 x 1,36 = 1,36 HP

Cv'de 3000 W

3000 / 1000 x 1,36 = 4,08 HP veya yaklaşık 4 HP