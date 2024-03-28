1 M3 Beton Kaç Kg? 1 M3 Beton Kaç Kilo Çimento Eder?

Betonda kullanılan malzemelerden su, betonun karıştırılmasını ve sertleşmesini sağlar. Bir metreküp betonda 150-200 litre su kullanılır. Bir diğeri olan kum betona sağlamlık ve dayanıklılık kazandırır, çakıl betona hacim ve kaba doku kazandırır ve en önemlisi olan çimento miktarı, betonun sınıfına ve malzemelerine göre değişir. 1 m3 beton kaç kilogram, kaç kilogram çimento eder sorusuna yanıt verebilmek için ağırlık metodu ve hacim metodunu kullanmak yeterlidir.

1 M3 Beton Kaç Kg?

Betonun ne kadar miktarını hesaplamak için çeşitli formüller kullanılabilir. En yaygın kullanılan formüller şunlardır:

1. Betonun birim hacim ağırlığı ve kullanılan malzemelerin birim ağırlıkları kullanılarak malzeme miktarları hesaplanmasına ağırlık metodu denir.

2. Betonun birim hacmi ve kullanılan malzemelerin birim hacimleri kullanılarak malzeme miktarları hesaplanmasına hacim metodu denir.

Ortalama hesaplamalara göre 1 m3 beton ağırlığı 2.2 - 2.5 ton arasında değişebilir.

1 M3 Beton Kaç Kilo Çimento Eder?

Hacim metoduna göre:

Betonun birim hacmi: 1 m3

Çimentonun birim hacmi: 1/3000 m3/kg

Kumun birim hacmi: 1/1600 m3/kg

Çakılın birim hacmi: 1/2600 m3/kg

Çimento miktarı şu şekilde olur: