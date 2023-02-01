1 Mach Kaç KM Eder? 1 Mach Kaç Kilometre Hız Yapar?

Mach birimi genellikle savaş uçaklarının hızını ifade ederken kullanılan bir birimdir. Adını Avusturyalı Fizikçi Ernst Mach'tan almıştır. Pek çok insan uçakların 1 mach, 1,2 mach gibi hızlarla gittiğini duymuştur. Bu birimler duyulduğunda "mach nedir, uçaklarda mach ne demek, 1 mach kaç kilometre hız yapar?" gibi sorular insanların akıllarında belirir. Biz de bu soruların yanıtlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Mach Ne Demek?

Mach, hareket halinde olan bir nesnenin ya da bir kütlenin hızını, kütlenin bulunduğu ortamdaki ses hızına oranıdır. Mach terimi genel olarak sesten hızlı olan roket ve uçakların hızını temsil etmek için kullanılır. Kısaltma olarak gösterimi "Ma" ya da "M"dir. Adını ise Avusturyalı Fizikçi Ernst Mach'tan almıştır. Ancak Ernst Mach öncesinde bu konu üzerine çalışmalar yapan Fransız Fizikçi Sarrau da bulunur. Bu nedenle Mach'ın bir diğer ismi "Sarrau Sayısı" olarak çıkar.

1 Mach Kaç KM Eder?

İnsanlar "bir savaş uçağı 1.2 Mach hızına ulaşıyor" cümlesini duyduklarında bu uçağın saatte kaç km hız yaptığını bilmek isterler. Mach değeri; örneğin deniz seviyesinde 1 atmosfer basınçta ve 15 derece hava sıcaklığında 1226,5 km/sa olarak belirtilir. Yerden yükseldikçe hava sıcaklığı azalır. Deniz seviyesinden stratosfer sınırına kadar 11 kilometredir. Ses hızının karesi hava sıcaklığı ile doğru orantılı şekilde değişir bu nedenle de yerden yükseldikçe ses hızı azalır. Böylece yüksekteki mach değeri deniz seviyesine göre daha az olur. Stratosfer sınırında mach değeri 1062,2 km/sa olarak karşımıza çıkar.

Bu sonuçlara göre 1 Mach= 1226.5 ile 1062.2 km/sa arasında bir değerdir.