Oz, genellikle karton bardakların kapasitesini gösteren bir ölçü birimidir. Litre ve mililitreye birimlerine nazaran az kullanılsa bile Oz ölçü birimi hakkında bilgi sahibi olmak işe yarayacaktır. Özellikle 1 Oz'un karşılığı doğru öğrenilirse farklı miktarlarında Oz ve ML tutarlarını hesaplamak kolay olacaktır. her türlü mijtardaki Oz'un mililitere karşılığını bulabilmek için öncelikle 1 Oz kaç ML eder, 1 Oz bardak kaç ML alır bilmek gereklidir.

Oz Nedir?

Oz, genellikle sıvı maddeler için kullanılan bir ölçü birimidir. İlk olarak karton bardaklar için geliştirilmiştir, bu sayede karton bardakların hepsi aynı ölçüde olabilmiştir. Ancak son yıllarda başka maddelerin ölçümü için de Oz ölçü birimi kullanılabilmektedir.

1 Oz Kaç ML Eder?

Küçük orandaki yani fincan, bardak gibi kapların yeterli geldiği miktardaki sıvılar mililitre ile ölçülmektedir. Oz ölçü biriminin karşılığı da bu sebeple hep mililitre baz alınarak hesaplanmaktadır. 1 Oz yaklaşık 29 mililitre (ML) etmektedir.

1 Oz Bardak Kaç ML Alır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Oz ölçü birimi ilk olarak karton bardak sektöründe kullanılmak için icat edilmiş sıvı ölçü birimidir. 1 Oz alan bir bardak yaklaşık 29.57 mililitreyi almaktadır. Elbette bu çok az bir miktardır. Piyasada sıklıkla kullanılan karton bardakların en küçüğü 4 Oz ölçüsüne sahiptir.