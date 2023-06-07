1. Sınıf Etkinlikleri - Eğlenceli 1. Sınıf Okuma Yazma, Ritmik Sayma Ve Matematik Etkinlikleri

1. sınıf etkinlikleri çocukları olan insanlar tarafından oldukça sık araştırılmaktadır. Günümüzde telefon ve televizyonlar yüzünden çocuklar etkinliklere pek sıcak bakmadığı için 1. sınıf matematik, ritmik sayma ve toplama işlemi etkinlikleri yapmak için ebeveynler oldukça çaba sarf etmektedir. Bu etkinlikleri daha iyi yapmak için 1. sınıf eğlenceli etkinlikler hakkında araştırma yaparlar. 1. sınıf onluk birlik etkinlikleri dahilinde bir liste hazırladık. Bu listeye ulaşmak için içeriğimizin kalan kısmına inebilir ve 1. sınıf etkinlikleri hakkında bulduklarımıza pulaşabilirsiniz.

1. Sınıf Etkinlikleri

Çocuklarla verimli vakit geçirmek her ebeveynin hayali, ancak günümüz şartlarında çocukların uzun süre dikkatini çekebilecek bir faaliyet oluşturmak oldukça zor. Çocuklarla evde vakit geçirirken onları tablet, telefon ve televizyon ile oyalamak ve kendi işlerinizi halletmek cazip gelebilir. Ancak evde geçirilen vakti çocukların hayal güçlerini kuvvetlendirmek ve çocuklarla kaliteli zaman geçirme fırsatı olarak görebilirsiniz. Gün boyu tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon arasında mekik dokuyan çocuklarla evde yapılacak etkinlikleri sizler için bulduk. Onların da keyif alacağı, eğlenirken öğreneceği aktivitelere yer verdik. Ancak unutmayın, her çocuk farklıdır ve kendi hızında gelişir. Bu nedenle lütfen çocuğunuz için hangi aktivitenin uygun olduğunu dikkatle seçin. İşte çocuklar için evde yapılacak etkinlikler.

1. Ritmik Sayma

Evinizde çocuğunuzla beraber ritmik sayma etkinliğini çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bir kağıda küçük daireler çizip içlerine birden elliye kadar sayıları yazalım. Bunlardan dilediğiniz birkaç tanesini boş bırakın. Çocuğunuzdan hangi sayıların eksik olduğunu bulmasını isteyin.

Bu etkinliği ikişer, üçer, beşer sayma sistemi şeklinde de yapabilirsiniz.

2. Toplama İşlemi Etkinliği

Kağıt üzerine toplama ya da çıkarma işlemlerini yazıp sonuç kısmına elde edilen sonucu Legolar ile yapmasını isteyebilirsiniz. Bu esnada çocuğunuz kule ya da çeşitli şekiller çıkartarak hayal gücünü de geliştirebilir.

Evinizdeki mandalları renklendirerek boş bir kağıdın çevresine asmasını isteyin. Daha sonra mandalların üst tarafına kağıt üzerinde ya da direkt olarak mandala yazacağınız işlemlerin sonucunu tek bir büyük karenin içerisine yazmasını isteyebilirsiniz.

3. Kelime oyunu oynayın.

Kendi kelime oyununuzu oluşturun. Yasak kelimelerin olduğu oyun setlerini bilirsiniz. Siz de çocuklarınız için böyle kartlar hazırlayarak onlarla kelime oyunu oynayabilirsiniz. Gruplara ayrılın ve basit kelimeleri, yasak olanları kullanmadan tahmin edin. Çocukların kelime dağarcığını geliştirirken eğlendiren bu oyunu çocuklarınız da çok sevecek.

4. Origami yapmayı deneyin.

Evde ailecek oynanacak oyunlar için sıradışı alternatifler mi arıyorsunuz? Öyleyse size Japon kağıt katlama sanatı olan origamiyi öneririz. Origami, çocuklara tanıtmak için her zaman eğlenceli, benzersiz bir aktivitedir. Eğer başarılı olamazsanız, en kötü ihtimalle kağıt uçaklar yaparak onları en uzağa kimin uçurabileceğini görmeye çalışın.

5. Onluk - Birlik Etkinliği

Bu etkinlik için, bir kağıda alt alta olacak şekilde 2 haneli sayılar yazın. Çocuğunuzdan bu sayıların kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu yazmasını isteyin.

Bu etkinliği tam tersi bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani alt alta olacak şekilde onluk ve birlikten oluşan sayıları yazın ve çocuğunuzdan bu sayıların kaç olduğunu yazmasını isteyin. Örnek verecek olursak:

34 = 3 Onluk, 4 Birlik

5 Onluk, 0 Birlik = 50

6. Belli harfleri bulunduran kelimeleri yazın.

Çocuğunuza herhangi bir harf verin ve bu harfin içinde olduğu ya da bu harfle başlayan 5 kelime yazmasını isteyin.

7. Belli harfleri bulunduran kelimeleri okuyun.

Çocuğunuza bir hikaye kitabı seçtirin. Bu hikaye kitabının bir paragrafında sadece seçtiğiniz bir harfi içeren kelimeleri okumasını isteyin. Her paragraf için farklı bir harf kullanın.

8. Yeni bir dil öğrenmeye başlayın.

Kütüphanenizden bir sözlük alın ve çeşitli kelime oyunları oynayın. Ayrıca internetten bazı dil öğrenme programlarına göz atın. Ya da aileden biri başka bir dili akıcı olarak konuşuyorsa, gün içerisinde bir saat belirleyin ve çocuğunuzun onunla pratik yapmasını sağlayın.