1. Sınıf Hayat Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hayat Bilgisi dersi, temel eğitim düzeyindeki öğrencilerimizin 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf eğitimleri süresince aldıkları önemli derslerden biridir. Hayat Bilgisi dersi, ilkokul düzeyindeki öğrencilerimizin yaşarken karşılarına çıkabilecek olaylar karşısında temel becerilere erişebilmeleri amacıyla verilmektedir. Bu ders aracılığıyla öğrencilerin kendini ve toplumsal yaşamı tanıyan, yaşadığı toplumun maddi ve manevi değerlerini bilen ve önemseyen, doğaya, yaşama ve çevresine saygısı olan bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere temel yaşam becerileri kazandıran bu dersin öğrencilere kazandıracağı beceriler şunlardır:

Kendisini ve içinde yaşadığı toplumsal çevreyi tanıma

Toplumun milli ve manevi değerlerini tanıma ve içselleştirme

Aile yaşamının temel değerlerini öğrenme ve bunlara saygı duyma

Kendisini geliştirmek için yapması gerekenleri bilme

Kendisinin ve toplumun sağlıklı ve güven içinde yaşayabilmesi için gereken davranışları bilme

Sahip olunan tüm kaynakları verimli ve idareli şekilde kullanabilme

Bilimsel düşünme ve bilgiye önem verme

Doğaya, topluma ve kendisine karşı saygılı davranma

Çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknoloji ve araçlarını amaçlarına uygun şekilde kullanma.

1. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları

Hayat Bilgisi dersinin 1. sınıf müfredatı, yukarıda sözü edilen tüm becerilerin temel düzeyde verilmesi amacına dayanır. Birinci sınıf düzeyinde eğitim gören çocuklarımıza verilen Hayat Bilgisi dersindeki üniteler şunlardır:

Okulumuzda Hayat

Evimizde Hayat

Sağlıklı Hayat

Güvenli Hayat

Ülkemizde Hayat

Doğada Hayat

Okulumuzda Hayat

Birinci sınıf düzeyinde verilen Hayat Bilgisi dersinin Okulumuzda Hayat adlı ünitesinde, öğrencilere kendisini tanıtarak diğer arkadaşlarıyla tanışma becerisi kazandırılır. Ardından kendi akranı olan öğrencileri tanıyarak, kendisi ile onlar arasındaki benzerlikleri ve farkları algılaması sağlanır. Daha sonrasında okula gelip giderken kişisel güvenliğine dikkat etmesi gerektiği öğretilir. Ardından, sınıfının okul içindeki konumu öğretilir. Bu temel becerilerin ardından, okuldaki diğer bölümleri tanımaları sağlanır, tuvalet kullanma ve temizlik kuralları öğretilir, okulda çalışan tüm kişileri tanıması sağlanır, sınıf içinde ve genel olarak okul sınırları içinde nasıl konuşması ve davranması gerektiği öğretilir.

Evimizde Hayat

Evimizde Hayat ünitesinde ilk olarak, birinci sınıfta eğitim gören çocuklarımızın kendi aile bireylerini ve akrabalarını öğrenmesi sağlanır. Ardından aile kavramının toplum için ne kadar önemli olduğuna dair temel bilgiler verilir. Bu ünitenin diğer kazanımları ise çocukların kendi evlerinin yerini, ev içinde nasıl davranması gerektiğini, evde kullanılan maddi kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesidir.

Sağlıklı Hayat

1. sınıf Hayat Bilgisi dersinin Sağlıklı Hayat Ünitesi'nde öğrencilere, kişisel temizlik ve bakım, sağlıklı yaşam için gerekli olan davranış ve önlemler, sağlıklı yiyecek ve içecekler, yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları ve temel araç-gereçleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler öğretilir.

Güvenli Hayat

1. sınıf Hayat Bilgisi dersinde verilen Güvenli Hayat adlı ünite, öğrencilere okula gidip gelirken, okuldayken ve okul dışındaki yaşamında kendisinin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürmemek için uymaları gereken kuralları öğretir. Bu ünite kapsamında öğrencilere, acil durumlarda aranması gereken numaralar da öğretilmektedir.

Ülkemizde Hayat

Ülkemizde Hayat adlı ünitede ise birinci sınıf öğrencilerine, ülkemizin konumu, çevresi, genel özellikleri anlatılır. Ülkenin kültürel zenginlikleri tanıtılır. Atatürk'ün hayatı öğretilerek ülkemizin tarihindeki önemi anlatılır. Tüm bunlara ek olarak, milli ve dini bayramlarımız ve özel günlerimiz de öğretilir.

Doğada Hayat

Birinci sınıf öğrencilerine verilen Hayat Bilgisi dersinin Doğada Hayat başlıklı ünitesinde öğrencilere, yakın çevrede bulunan hayvanlar ve bitkilerle ilgili temel bilgiler verilir. Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik davranışlar aktarılır. Temizlik ve geri dönüşüm konularının önemi vurgulanır. Mevsimler ve temel doğa olayları anlatılır.