1. Sınıf Hayat Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hayat Bilgisi dersi, temel eğitim düzeyindeki öğrencilerimizin 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf eğitimleri süresince aldıkları önemli derslerden biridir. Hayat Bilgisi dersi, ilkokul düzeyindeki öğrencilerimizin yaşarken karşılarına çıkabilecek olaylar karşısında temel becerilere erişebilmeleri amacıyla verilmektedir. Bu ders aracılığıyla öğrencilerin kendini ve toplumsal yaşamı tanıyan, yaşadığı toplumun maddi ve manevi değerlerini bilen ve önemseyen, doğaya, yaşama ve çevresine saygısı olan bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere temel yaşam becerileri kazandıran bu dersin öğrencilere kazandıracağı beceriler şunlardır:
1. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları
Hayat Bilgisi dersinin 1. sınıf müfredatı, yukarıda sözü edilen tüm becerilerin temel düzeyde verilmesi amacına dayanır. Birinci sınıf düzeyinde eğitim gören çocuklarımıza verilen Hayat Bilgisi dersindeki üniteler şunlardır:
Okulumuzda Hayat
Birinci sınıf düzeyinde verilen Hayat Bilgisi dersinin Okulumuzda Hayat adlı ünitesinde, öğrencilere kendisini tanıtarak diğer arkadaşlarıyla tanışma becerisi kazandırılır. Ardından kendi akranı olan öğrencileri tanıyarak, kendisi ile onlar arasındaki benzerlikleri ve farkları algılaması sağlanır. Daha sonrasında okula gelip giderken kişisel güvenliğine dikkat etmesi gerektiği öğretilir. Ardından, sınıfının okul içindeki konumu öğretilir. Bu temel becerilerin ardından, okuldaki diğer bölümleri tanımaları sağlanır, tuvalet kullanma ve temizlik kuralları öğretilir, okulda çalışan tüm kişileri tanıması sağlanır, sınıf içinde ve genel olarak okul sınırları içinde nasıl konuşması ve davranması gerektiği öğretilir.
Evimizde Hayat
Evimizde Hayat ünitesinde ilk olarak, birinci sınıfta eğitim gören çocuklarımızın kendi aile bireylerini ve akrabalarını öğrenmesi sağlanır. Ardından aile kavramının toplum için ne kadar önemli olduğuna dair temel bilgiler verilir. Bu ünitenin diğer kazanımları ise çocukların kendi evlerinin yerini, ev içinde nasıl davranması gerektiğini, evde kullanılan maddi kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesidir.
Sağlıklı Hayat
1. sınıf Hayat Bilgisi dersinin Sağlıklı Hayat Ünitesi'nde öğrencilere, kişisel temizlik ve bakım, sağlıklı yaşam için gerekli olan davranış ve önlemler, sağlıklı yiyecek ve içecekler, yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları ve temel araç-gereçleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler öğretilir.
Güvenli Hayat
1. sınıf Hayat Bilgisi dersinde verilen Güvenli Hayat adlı ünite, öğrencilere okula gidip gelirken, okuldayken ve okul dışındaki yaşamında kendisinin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürmemek için uymaları gereken kuralları öğretir. Bu ünite kapsamında öğrencilere, acil durumlarda aranması gereken numaralar da öğretilmektedir.
Ülkemizde Hayat
Ülkemizde Hayat adlı ünitede ise birinci sınıf öğrencilerine, ülkemizin konumu, çevresi, genel özellikleri anlatılır. Ülkenin kültürel zenginlikleri tanıtılır. Atatürk'ün hayatı öğretilerek ülkemizin tarihindeki önemi anlatılır. Tüm bunlara ek olarak, milli ve dini bayramlarımız ve özel günlerimiz de öğretilir.
Doğada Hayat
Birinci sınıf öğrencilerine verilen Hayat Bilgisi dersinin Doğada Hayat başlıklı ünitesinde öğrencilere, yakın çevrede bulunan hayvanlar ve bitkilerle ilgili temel bilgiler verilir. Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik davranışlar aktarılır. Temizlik ve geri dönüşüm konularının önemi vurgulanır. Mevsimler ve temel doğa olayları anlatılır.