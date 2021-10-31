1. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Öğrencilerin temel eğitim düzeyinden başlayarak, daha üst eğitim düzeylerine kadar her aşamada matematik eğitimi almaları, hem yaşamak için gerekli olan temel hesaplamalarla ilgili becerileri kazandırmak konusunda, hem de temel bilimlerin ve uygulamalı alanların birçoğu içinde faaliyet gösterebilmek için gerekli olan matematik bilgisini kazandırmak konusunda zaruridir. Ülkemizde matematik dersinin hangi eğitim düzeyinde hangi müfredata göre öğretileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilkokul matematik dersi müfredatı, temel olarak bazı amaçlara ulaşmayı hedefler:

Öğrencilerin matematikle ilgili temel bir okuryazarlık düzeyine erişebilmesi ve bu beceriyi aktif olarak kullanabilmesi

Matematik ile ilgili kavramları öğrenmesi ve bu kavramların gündelik yaşamda kullanımıyla ilgili temel bir bilgi düzeyine erişmesi

Günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar karşısında matematiksel düşünceyi ve akıl yürütmeyi başarabilmesi

Matematik ile ilgili konularda kendi düşüncelerini ve akıl yürütme biçimlerini ifade etme ve başkalarıyla paylaşabilme becerisine sahip olması

Günlük yaşamdaki nesnelerin matematiksel ilişkilerini anlayabilecek düzeye erişebilmesi

Tüm bu becerilerin yanında öğrencilerin, bu becerileri kullanarak bilgi üretme ve araştırmalar yapma becerisini geliştirmesi

Matematik derslerinin temel eğitim yani ilkokul düzeyinde müfredatı temel olarak şu öğrenme alanlarını kapsar:

Sayılar ve İşlemler

Ölçme

Veri İşleme

Geometri

Bu dört başlık altında toplanan temel matematik bilgisi, ilkokul düzeyinde öğrencilere kazandırılmaktadır. İlkokul birinci sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinde ise bu dört başlık bazında temel konular işlenmektedir.

Sayılar ve İşlemler

1. Sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinde sayılar ve işlemlerle ilgili öncelikle rakamlar öğretilmektedir. Rakamların öğretilmesinin ardından, 20'ye kadar olan sayıların onluk parçalara ayrılması ve sayılarda basamak kavramınıın öğretilmesine sıra gelmektedir. Bunun ardından, toplama ve çıkarma işlemlerini desteklemek amacıyla, parçanın bütün ile olan ilişkisine dair bilgiler öğretilmektedir. Birinci sınıftan itibaren toplama ve çıkarma işlemleri öğretilmekte, ilerleyen sınıflarda da bu işlemler daha da geliştirilerek öğretilmeye devam edilmektedir. Birinci sınıf düzeyindeki öğrencilere toplama ve çıkarma işlemlerinin temel mantığı ve basit toplama ve çıkarma işlemlerinin zihinden yapılması öğretilmektedir.

Ölçme

Ölçme konusu da ilkokul eğitiminin tüm düzeylerinde öğrencilere verilen becerilerden biridir. Birinci sınıf düzeyinde ölçme başlığıyla ilgili öğrencilere verilen eğitim, temel düzeyde uzunlukların ölçülmesi, zamanın ölçülmesi, para hesaplama, tartma ve sıvıların ölçümü ile ilgili becerileri kazandırmaya yöneliktir.

Veri İşleme

Veri işleme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan matematik dersi müfredatının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği temel beceri alanlarından biridir. Veri işleme becerileri, sayılar ve işlemler alanına destek olacak şekilde birinci sınıftan itibaren eğitimine başlanan bir beceriler alanıdır. İlerleyen sınıflarda daha farklı konularla ve gittikçe karmaşıklaşan düzeyde sürdürülen veri işleme becerileri, birinci sınıf düzeyinde öğrencilere en fazla iki veri grubundan oluşan temel düzeydeki tabloları okuma becerisi olarak verilmektedir. Bundan daha karmaşık ve çok değişkenli veri işleme mekanizmaları, ikinci sınıftan itibaren ilerleyen düzeylerde öğretilmektedir.

Geometri

Temel eğitimden itibaren öğrencilere verilen temel matematik bilgisinin geometri kısmı da öğrencilere oldukça önemli beceriler kazandırmaktadır. Birinci sınıf düzeyinde geometri konusunda öğrencilere yalnızca temel geometrik şekillerin öğretilmesi söz konusudur. Üçgen, dikdörtgen, kare, çember gibi geometrik şekillerin tanıtılması birinci sınıf düzeyindeki geometrinin temel amacıdır.