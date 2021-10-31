Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 1. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:51 Son Güncelleme: 31.10.2021 11:51

1. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

1. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Matematik, genellikle öğrenciler tarafından zorlu hesaplamalarla dolu ve gündelik yaşamda karşımıza çıkma ihtimali düşük konulardan oluşan bir alan olarak düşünülür. Ancak gerçek hiç de böyle değildir. Matematik doğanın ve yaşamın her alanında işe yarar. Örneğin, insanın DNA’sının diziliminde bile belli bir matematik vardır. Matematiksel düzen, doğadaki tüm unsurlara hakimdir. Ayrıca gündelik yaşamda kullandığımız ölçülerden, terziler ve manavlar gibi birçok esnafın etkinliklerine kadar hemen hemen her alanda belli bir matematik düzen söz konusudur. Bunun dışında, çeşitli mühendislik alanları, sanayi işlerinde yaygın olan zanaatler gibi birçok alanda matematik bilgisi temel öneme sahiptir. Bu nedenle, temel eğitimden başlayarak bir ülkenin çocuklarının tüm eğitim düzeylerinde matematik eğitiminin önemi çok büyüktür. Formel eğitim sistemi içinde matematik eğitiminin belirli bir müfredat çerçevesinde, sistematik olarak verilmesi gerekir. 1. Sınıf matematik konuları nelerdir? 1. Sınıf matematik dersi müfredatı...

Öğrencilerin temel eğitim düzeyinden başlayarak, daha üst eğitim düzeylerine kadar her aşamada matematik eğitimi almaları, hem yaşamak için gerekli olan temel hesaplamalarla ilgili becerileri kazandırmak konusunda, hem de temel bilimlerin ve uygulamalı alanların birçoğu içinde faaliyet gösterebilmek için gerekli olan matematik bilgisini kazandırmak konusunda zaruridir. Ülkemizde matematik dersinin hangi eğitim düzeyinde hangi müfredata göre öğretileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilkokul matematik dersi müfredatı, temel olarak bazı amaçlara ulaşmayı hedefler:

  • Öğrencilerin matematikle ilgili temel bir okuryazarlık düzeyine erişebilmesi ve bu beceriyi aktif olarak kullanabilmesi
  • Matematik ile ilgili kavramları öğrenmesi ve bu kavramların gündelik yaşamda kullanımıyla ilgili temel bir bilgi düzeyine erişmesi
  • Günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar karşısında matematiksel düşünceyi ve akıl yürütmeyi başarabilmesi
  • Matematik ile ilgili konularda kendi düşüncelerini ve akıl yürütme biçimlerini ifade etme ve başkalarıyla paylaşabilme becerisine sahip olması
  • Günlük yaşamdaki nesnelerin matematiksel ilişkilerini anlayabilecek düzeye erişebilmesi
  • Tüm bu becerilerin yanında öğrencilerin, bu becerileri kullanarak bilgi üretme ve araştırmalar yapma becerisini geliştirmesi

Matematik derslerinin temel eğitim yani ilkokul düzeyinde müfredatı temel olarak şu öğrenme alanlarını kapsar:

  • Sayılar ve İşlemler
  • Ölçme
  • Veri İşleme
  • Geometri

Bu dört başlık altında toplanan temel matematik bilgisi, ilkokul düzeyinde öğrencilere kazandırılmaktadır. İlkokul birinci sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinde ise bu dört başlık bazında temel konular işlenmektedir.

Sayılar ve İşlemler

1. Sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinde sayılar ve işlemlerle ilgili öncelikle rakamlar öğretilmektedir. Rakamların öğretilmesinin ardından, 20'ye kadar olan sayıların onluk parçalara ayrılması ve sayılarda basamak kavramınıın öğretilmesine sıra gelmektedir. Bunun ardından, toplama ve çıkarma işlemlerini desteklemek amacıyla, parçanın bütün ile olan ilişkisine dair bilgiler öğretilmektedir. Birinci sınıftan itibaren toplama ve çıkarma işlemleri öğretilmekte, ilerleyen sınıflarda da bu işlemler daha da geliştirilerek öğretilmeye devam edilmektedir. Birinci sınıf düzeyindeki öğrencilere toplama ve çıkarma işlemlerinin temel mantığı ve basit toplama ve çıkarma işlemlerinin zihinden yapılması öğretilmektedir.

Ölçme

Ölçme konusu da ilkokul eğitiminin tüm düzeylerinde öğrencilere verilen becerilerden biridir. Birinci sınıf düzeyinde ölçme başlığıyla ilgili öğrencilere verilen eğitim, temel düzeyde uzunlukların ölçülmesi, zamanın ölçülmesi, para hesaplama, tartma ve sıvıların ölçümü ile ilgili becerileri kazandırmaya yöneliktir.

Veri İşleme

Veri işleme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan matematik dersi müfredatının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği temel beceri alanlarından biridir. Veri işleme becerileri, sayılar ve işlemler alanına destek olacak şekilde birinci sınıftan itibaren eğitimine başlanan bir beceriler alanıdır. İlerleyen sınıflarda daha farklı konularla ve gittikçe karmaşıklaşan düzeyde sürdürülen veri işleme becerileri, birinci sınıf düzeyinde öğrencilere en fazla iki veri grubundan oluşan temel düzeydeki tabloları okuma becerisi olarak verilmektedir. Bundan daha karmaşık ve çok değişkenli veri işleme mekanizmaları, ikinci sınıftan itibaren ilerleyen düzeylerde öğretilmektedir.

Geometri

Temel eğitimden itibaren öğrencilere verilen temel matematik bilgisinin geometri kısmı da öğrencilere oldukça önemli beceriler kazandırmaktadır. Birinci sınıf düzeyinde geometri konusunda öğrencilere yalnızca temel geometrik şekillerin öğretilmesi söz konusudur. Üçgen, dikdörtgen, kare, çember gibi geometrik şekillerin tanıtılması birinci sınıf düzeyindeki geometrinin temel amacıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
1. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA