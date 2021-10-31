1. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm okullarda uygulanan temel eğitim Türkçe dersi müfredatı, tüm öğrencilerimizin dilimizi en doğru şekilde öğrenmesine yönelik olarak temel becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu amaçla uygulanan ilkokul düzeyi Türkçe dersi müfredatı, öğrencilerde birçok becerinin geliştirilmesini ilke edinir:

Öğrencilerin konuşma, okuma, yazma, dinleme ve seyretme becerilerini geliştirmek,

Türkçemizi kurallarına uygun şekilde yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak,

Okunan ya da dinlenen şeylerden hareket ederek kelime dağarcığını geliştirmek,

Dil bilinci kazandırmak,

Düşünce, duygu ve hayal dünyasını geliştirmek,

Okuma ve yazmayı sevdirmek,

Duygularını, düşüncelerini, görüşlerini ve fikirlerini yazı yoluyla ya da sözlü olarak mümkün olan en etkili şekilde ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerileri kazandırmak,

Bilgiye erişme, keşfetme ve yorumlama becerilerini geliştirmek,

Okuduklarını yalnızca anlamakla kalmayıp aynı zamanda eleştirel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmak,

Milli, manevi ve ahlaki değerler bakımından toplumun ortak bilincinin paylaşılmasını sağlamak,

Sanatsal ve estetik değerleri fark etme ve değerlendirme becerisini kazandırmak

Tüm bu becerilerin kazandırılması konusunda temel eğitim düzeyinde Türkçe öğretiminde ilk olarak "ses esaslı ilk okuma yazma eğitimi" ile başlanmaktadır. Birinci sınıftan itibaren uygulanmaya başlanan bu eğitimle birlikte öğrencilerin hem okuma ve yazmayı öğrenmeleri, hem de buna koşut olarak aynı zamanda düşünme, anlama, sınıflandırma, sıralama, ilişki kurma, sorgulama gibi becerileri geliştirilmektedir.

Ses Esaslı İlk Okuma-Yazma Eğitimi

Ses esaslı ilk okuma-yazma eğitiminde, sırasıyla birçok aşama uygulanarak öğrencilerin temel okuma-yazma becerilerini kazanması sağlanır.

İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık

İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında öğrencilere dinleme eğitimine yönelik çalışmalar yaptırılır. Ardından parmaklarını, el ve kol kaslarını geliştirmeye yönelik egzersizler yaptırılır. Daha sonra ise boyama ve çizgi çizme çalışmaları yaptırılarak öğrenciler okuma ve yazmaya temel düzeyde hazırlanmış olurlar.

İlk Okuma-Yazmaya Başlama ve İlerleme

Birinci sınıf öğrencilerine, sesleri tanıtmaya ve hissetmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ardından harfleri okuma ve yazma eğitimleri verilir. Daha sonra harfleri kullanarak heceler, heceleri kullanarak kelimeler ve kelimeleri kullanarak cümleler oluşturma becerileri kazandırılır. Cümleler kurma becerisinin ardından, metin okuma egzersizlerine geçilir. İlk okuma ve yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında öğrencilere, yazı eğitiminde kullanılan, dört çizgi ve üç aralıktan oluşan "yazı defterleri" üzerinde büyük ve küçük harflerin dik şekilde yazılmasına yönelik bolca antrenman yaptırılır. Böylece öğrenciler sesleri ve seslerin yazı dilindeki karşılığı olan harfler öğretilir. Daha sonrasında harflerin yan yana getirilerek hecelerin oluşturulması, hecelerin bir araya getirilerek kelimelerin kurulması, sonrasında ise kelimelerin bir araya getirilerek cümlelerin kurulması öğretilir. Bunun ardından öğrenciler düzenli egzersizlerle cümleler ve cümlelerden oluşan daha karmaşık metinler okumaya ve yazmaya başlarlar. Birinci sınıfın sonunda, öğrenciler sesleri, harfleri tamamen öğrenmiş, bunları kullanarak cümleler kurmaya başlamış olurlar.