1. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 1. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm okullarda uygulanan temel eğitim Türkçe dersi müfredatı, tüm öğrencilerimizin dilimizi en doğru şekilde öğrenmesine yönelik olarak temel becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu amaçla uygulanan ilkokul düzeyi Türkçe dersi müfredatı, öğrencilerde birçok becerinin geliştirilmesini ilke edinir:
Tüm bu becerilerin kazandırılması konusunda temel eğitim düzeyinde Türkçe öğretiminde ilk olarak "ses esaslı ilk okuma yazma eğitimi" ile başlanmaktadır. Birinci sınıftan itibaren uygulanmaya başlanan bu eğitimle birlikte öğrencilerin hem okuma ve yazmayı öğrenmeleri, hem de buna koşut olarak aynı zamanda düşünme, anlama, sınıflandırma, sıralama, ilişki kurma, sorgulama gibi becerileri geliştirilmektedir.
Ses Esaslı İlk Okuma-Yazma Eğitimi
Ses esaslı ilk okuma-yazma eğitiminde, sırasıyla birçok aşama uygulanarak öğrencilerin temel okuma-yazma becerilerini kazanması sağlanır.
İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında öğrencilere dinleme eğitimine yönelik çalışmalar yaptırılır. Ardından parmaklarını, el ve kol kaslarını geliştirmeye yönelik egzersizler yaptırılır. Daha sonra ise boyama ve çizgi çizme çalışmaları yaptırılarak öğrenciler okuma ve yazmaya temel düzeyde hazırlanmış olurlar.
Birinci sınıf öğrencilerine, sesleri tanıtmaya ve hissetmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ardından harfleri okuma ve yazma eğitimleri verilir. Daha sonra harfleri kullanarak heceler, heceleri kullanarak kelimeler ve kelimeleri kullanarak cümleler oluşturma becerileri kazandırılır. Cümleler kurma becerisinin ardından, metin okuma egzersizlerine geçilir. İlk okuma ve yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında öğrencilere, yazı eğitiminde kullanılan, dört çizgi ve üç aralıktan oluşan "yazı defterleri" üzerinde büyük ve küçük harflerin dik şekilde yazılmasına yönelik bolca antrenman yaptırılır. Böylece öğrenciler sesleri ve seslerin yazı dilindeki karşılığı olan harfler öğretilir. Daha sonrasında harflerin yan yana getirilerek hecelerin oluşturulması, hecelerin bir araya getirilerek kelimelerin kurulması, sonrasında ise kelimelerin bir araya getirilerek cümlelerin kurulması öğretilir. Bunun ardından öğrenciler düzenli egzersizlerle cümleler ve cümlelerden oluşan daha karmaşık metinler okumaya ve yazmaya başlarlar. Birinci sınıfın sonunda, öğrenciler sesleri, harfleri tamamen öğrenmiş, bunları kullanarak cümleler kurmaya başlamış olurlar.