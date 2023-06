1 Yaş Etkinlikleri - 1 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

1 yaş etkinlikleri çocuğunuz için eğitici ve öğreticidir. Yaşama dair birçok şeyi tanıma ve anlama bu yaşta başlar. Bu sebeple 1 yaş çocuk ile yapılacak etkinlikler özenle seçilir. Pedagog ve diğer uzmanlar, zeka geliştirici 1 yaş aktiviteleri ve oyunlar için oldukça geniş araştırmaya dahil olmuştur. Bunun sonucunda ortaya güzel oyunlar çıkmıştır. Ebeveynler bu oyunları öğrenebilir ve evde gerçekleştirebilir. Zaten çoğu ebeveyn, 1 yaşındaki bebeğimle neler yapabilirim derken eğitici 1 yaş ev etkinlikleri kategorisini baz alır.

1 Yaş Etkinlikleri

Çocukların her ayı, her yaşı çok değerlidir. Muhakkak her ayda ve yaşta çocuklarımız yeni şeyler kavramaya, anlamaya ve öğrenmeye başlarlar. İlk olarak ağız ile bir şeyleri tanımaya çalışırken bu durum yerini el ile tanımaya bırakır. Dolayısıyla çocukların öğrenme çeşitleri değişken bir yapıdır. 1 yaşına gelen çocuk için de belirli, yaşına uygun oyun ve aktiviteler seçilmelidir. 1 yaş etkinlikleri araştırıldığında öğretici ve bir şeyleri tanımaya yönelik olduğunu görürüz. Bu 1 yaş çocuk için olması gerekendir.

1 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler Nelerdir?

1 yaşındaki çocuklar ile yapılacak etkinlikler zekayı geliştirecektir. Dolayısıyla eğitici etkinliklerdir. Aynı zamanda 1 yaşındaki etkinlikler çocukların motor becerilerini geliştirdiği bir yapıdadır. İlk olarak 1 yaşındaki çocukların ne gibi özellikleri var onlara bakalım.

1 Yaşındaki Çocukların Genel Özellikleri

1 yaşındaki çocuklar artık bir şeyleri dokunarak öğrenmeye çalışır.

Dokunarak öğrendiği için ellerini ve parmaklarını rahatça kullanabiliyorlar.

Nesnelere dokundukları gibi tuta da bilirler.

Seslere ve hareketlere karşı da duyarlıdırlar. Yani taklit edebilir ve karşılık verebilirler.

1 Yaşındaki Zekâ Geliştirici ve Eğitici Aktiviteler

1 yaşındaki aktiviteler için bazı örnekler şunlardır:

Yatık ve Minderlerden Yapılan Çadırlar

Renkli Şişeler

Hayvan Sesi Taklidi

İç İçe Geçmeli Kaplar

Balık Tutmaca

Renkli Tablo

Eğitici 1 Yaş Ev Etkinlikleri Nelerdir?

1 yaşında yapılabilecek etkinlikler evde rahatça yapılabilecek etkinliklerdir. Bunun için çok güzel bir önerimiz var. Yukarıda da belirtilen renkli şişeler oyunu çocuğunuzun evde rahatça oynayabileceği bir oyundur.

Renkli Şişeler Oyunu

Renkli şişeler oyunu evde yapabileceğiniz pratik, eğitici ve öğretici oyundur. Bu oyun için ihtiyacınız olan öncellikle birkaç şişedir. Şişelerin içi gözükmelidir. Bunun için plastik şişeleri tercih edebilirsiniz. Şişelerin içerisine evinizde var olan bakliyatlardan koymanız gerek. Örneğin üç şişeniz var. Birine kırmızı mercimek, birine yeşil mercimek diğerine ise pirinç koyabilirsiniz. Bu sayede renkli şişeler elde edeceksiniz. Çocuğunuz bu renklerin farklılığını ve içindeki malzemeleri incelemeye çalışacaktır.