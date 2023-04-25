1 Yemek Kaşığı Kaç Ml? Bir Yemek Kaşığı Kaç Mililitre Yapar?

1 yemek kaşığı terimi, yemek hazırlıkları dışında ilaç alımında da sıklıkla karşımıza çıkıyor. İlaç alacağınız doza uygun olarak bir çay kaşığı, tatlı kaşığı ya da yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle teknik ölçülere hakim olmanız gerekiyor. Peki, öyleyse, 1 yemek kaşığı kaç mililitre eder? Yazımızın devamında 1 yemek kaşığı kaç ml sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Bir Yemek Kaşığı Kaç Ml Eder?

1 yemek kaşığı kaç ml sorusunun yanıtı 10 ml olacaktır. Bir tatlı kaşığı 5 ml, yani tam ölçekken; bir çay kaşığı ise 2,5 ml alarak yarım ölçek olarak adlandırılıyor.

Eğer 1 yemek kaşığı ilaç kaç ml oluyor diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı da 10 ml olarak biliniyor. Alacağınız ilaç dozu 10 mililitreden daha az ise diğer kaşıkları kullanmayı tercih edebilirsiniz.