Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 1 Yemek Kaşığı Kaç Ml? Bir Yemek Kaşığı Kaç Mililitre Yapar?
Giriş Tarihi: 25.4.2023 14:24 Son Güncelleme: 25.4.2023 14:24

1 Yemek Kaşığı Kaç Ml? Bir Yemek Kaşığı Kaç Mililitre Yapar?

Mutfak sanatında katı ve sıvı malzemelerin ölçüt değerleri birbirinden farklıdır. Tarif üzerinden yemek hazırlarken 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı gibi ölçüm birimlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu tür sıvı malzemeler litre ve mililitre değerleri ile; katı malzemeler ise gram ve kilogram değerleri ile ölçülüyor. Bu tür ölçülendirme sistemine teknik ölçü adı veriliyor. Sizin için bu yazımızda 1 yemek kaşığı kaç mililitre eder sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de 1 yemek kaşığı kaç ml diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

1 Yemek Kaşığı Kaç Ml? Bir Yemek Kaşığı Kaç Mililitre Yapar?

1 yemek kaşığı terimi, yemek hazırlıkları dışında ilaç alımında da sıklıkla karşımıza çıkıyor. İlaç alacağınız doza uygun olarak bir çay kaşığı, tatlı kaşığı ya da yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle teknik ölçülere hakim olmanız gerekiyor. Peki, öyleyse, 1 yemek kaşığı kaç mililitre eder? Yazımızın devamında 1 yemek kaşığı kaç ml sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Bir Yemek Kaşığı Kaç Ml Eder?

1 yemek kaşığı kaç ml sorusunun yanıtı 10 ml olacaktır. Bir tatlı kaşığı 5 ml, yani tam ölçekken; bir çay kaşığı ise 2,5 ml alarak yarım ölçek olarak adlandırılıyor.

Eğer 1 yemek kaşığı ilaç kaç ml oluyor diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı da 10 ml olarak biliniyor. Alacağınız ilaç dozu 10 mililitreden daha az ise diğer kaşıkları kullanmayı tercih edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 Yemek Kaşığı Kaç Ml? Bir Yemek Kaşığı Kaç Mililitre Yapar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA