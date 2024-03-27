1 Yıl Kaç Prim Günü Eder? Bir Yılda Kaç Gün Sgk Primi Ödenir?

Çalışma koşulları, izinler, resmi tatiller ve hastalık izinleri gibi faktörler prim günü sayısını etkileyebilir. Örneğin, bir işçinin yıllık izinleri varsa veya resmi tatil günleri iş yerinde tatil olarak kabul ediliyorsa, bu günler genellikle prim günü olarak sayılmaz. Bir yılda kaç gün SGK primi ödenir, kaç prim günü eder gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise bir kişinin bir yılda kaç prim günü olacağı, çalışma düzenine ve izin kullanımına bağlı olarak değişir.

1 Yıl Kaç Prim Günü Eder?

Türkiye'de, prim günü genellikle çalışanın sigortalı olarak kaydedildiği ve bir işveren tarafından çalıştırıldığı her günü içerir. Bunlar normal çalışma günleri, hafta sonları ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere tüm takvim günlerini kapsar. Ancak, işçinin izinli olduğu, hastalık izni aldığı veya askerlik izni gibi durumlarda prim günü olarak kabul edilmez.

Bir Yılda Kaç Gün SGK Primi Ödenir?

Prim günleri, çalışanın sigortalı olarak kaydedildiği her gün için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemesi gereken prim miktarını belirlemekte önemlidir. 1 yıl, prim gün sayısı açısından bakıldığında 360 gündür. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir yılı 360 gün olarak kabul etmesidir.

Yılın kaç günden oluştuğundan (365 veya 366 gün) bağımsız olarak, primler 360 gün üzerinden hesaplanır.

Ancak: