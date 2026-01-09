10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak. Adayların başvuruları, 'akademibasvuru.meb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak; adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

BAŞVURULAR 27 OCAK'TA SONA ERECEK

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 27 Ocak Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'ndan (MEB-AGS) en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 BRANŞ

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1798'le özel eğitim öğretmenliği, 801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'le okul öncesi öğretmenliği oldu. Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 30 OCAK'TA İLAN EDİLECEK

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular 'personel.meb.gov.tr' ve 'akademi.meb.gov.tr' adreslerinden yapılacak. (DHA)