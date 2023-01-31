10 KM Kaç Dk? Bisikletle, Yürüyerek, Arabayla 10 Kilometre Kaç Dakika Sürer?

Bir yere gitmek isteyen bireyler eğer yolları 10 kilometre ise bu yolun kaç dakika sürdüğünü önceden bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek isterler. Ancak gidilen 10 kilometrenin kaç dakika süreceği gidilen vasıtaya göre ve vasıtanın hızına göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Örneğin arabayla gitmek ya da bisikletle gitmek arasında fark bulunacaktır. Bu nedenle "10 km kaç dk sürer, arabayla 10 km ne kadar sürer, 10 km yol kaç dakikada yürünür?" gibi sorular ortaya çıkar.

10 Km Kaç Dk?

Yürüyerek 10 km: normal bir hızda yürüyen insanın yürüme hızı saatte 5 kilometre olarak alınır. Bu nedenle ortalama bir hızla yürüyen bir insan 10 kilometreyi 2 saatte yürür. Ancak kişinin yürüme hızına göre bu zaman değişiklik gösterebilir.

Bisikletle 10 km: Düz bir yolda tempolu bir şekilde bisiklet kullanım hızı saatte 20 kilometre olarak alınır. Bu nedenle ortalama bir hızda bisiklet süren bir kişi 10 kilometreyi 30 dakikada tamamlar. Ancak kişinin bisiklet sürme hızına göre bu süre değişiklik gösterebilir.

Arabayla 10 Km Yol Kaç Dakika Sürer?