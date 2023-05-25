10 maddede LGS’de kazandıran teknikler

4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 10 gün kaldı. 1.8 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen LGS'ye planlı bir şekilde hazırlanmak kadar sınav sırasında bazı hataları yapmamak da önem taşıyor. Binlerce öğrenci sınava çok iyi hazırlansa da LGS günü yaptığı bazı teknik hatalar nedeniyle düşük puanlar alabiliyor. Bu hatalardan en yaygın olanı, soruların altını çizerek okumak, kolay sorularda takılmak, uzun metinlerde çok zaman kaybetmek ve etraftakilere çok fazla odaklanmak olabiliyor.Peki sınav sırasında hangi teknik hatalardan kaçınılmalı? Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınav performansını yükseltecek önerileri 10 maddede şöyle sıraladı:1- Kolay olan soruları çözdükten sonra takıldığınız sorulara ikinci turda geri dönüp yanıt vermek olarak tanımlayabileceğimiz 'Turlama Tekniği' gibi yöntemler deneyebilirsiniz.2- Nefes egzersizleri yapma, su içme ve beden kontrolü gibi uygulamalar sınav esnasında sizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır, unutmayın.3- Dört şıktan oluşan her sorunun, bir doğru cevabı, bir çeldiricisi, iki tane de kendi içinde doğru fakat kesinlikle cevap olamayan şıkkı vardır. İki şık arasında kaldığınız durumlarda bunu hatırlayarak tek doğru yanıtı bulmaya odaklanın.4- Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu öğrencilerin soruya karşı olumsuz bir önyargı geliştirmesine yol açar. Oysa soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu size daha fazla ipucu verir. Bu nedenle uzun metinli soruların daha kolay çözülebilen sorular olduğunu hatırlayın.5- Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması, paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin, soruyu bu hazırlıkla okuma eğiliminde olur. Bu da size sınavda daha fazla zaman kazandırır.6- Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmayın.7- Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. Emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz.8- İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okuyun.9- Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar.10-Sınavda çok kolay soruların da olabileceği unutulmamalı. Böylece kolay bir soruda gözden kaçırdığım bir şey olabilir mi diye kaygılanarak zaman kaybetmeyin.Sınav ortamındaymışsınız gibi provalar yapın.Gerçek sınav saatinde deneme sınavı çözün.Konu tekrarlarınızı soru ezberleyerek değil, aynı konuda daha fazla soru çözerek yapın.En baştan tüm notları gözden geçirme-çalışma hatasına düşmeyin.Verimli çalışmanın en büyük destekçisinin dengeli beslenme ve sağlıklı uyku olduğunu unutmayın. Abartılı yemeklerden ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri tüketmekten kaçının. Her gün uyuduğunuz ve uyandığınız saatlerde yatın ve kalkın.Dijital oyunlara ve sosyal medya kullanımına ara verin.