10. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Biyoloji deyince aklımıza hücreler, ekosistemler, vücudun yapısı gibi pek çok farklı konu gelmektedir. Bunlar ve daha birçok konuyu içerisinde barındıran bir ders olan biyoloji çoğu öğrencinin keyif aldığı derslerden de biridir. İşte, 10. Sınıf biyoloji müfredatı…

10.SINIF BİYOLOJİ DERSİ VE MÜFREDATI

MEB tarafından tüm dersler öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmeleri için her yıl düzenlenmektedir. 2021-2022 10. Sınıf biyoloji konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1. Hücre Bölünmeleri

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

2. Kalıtımın Temel İlkeleri

Kalıtım

Biyolojik Çeşitlilik

10. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

2. Kalıtımın Temel İlkeleri

Kalıtım

Biyolojik Çeşitlilik

3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları