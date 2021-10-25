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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:04 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:05

10. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Canlıları inceleyen bilim dalı olan biyoloji sayısal alanda okuyan 10. Sınıf öğrencileri için de büyük önem arz etmektedir. Sayısal bir ders olmasına rağmen içerik olarak daha sözele dayalı konular barındıran 10.sınıf biyoloji dersi 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Peki, MEB 2021-2022 10. Sınıf biyoloji konuları nelerdir?

Biyoloji deyince aklımıza hücreler, ekosistemler, vücudun yapısı gibi pek çok farklı konu gelmektedir. Bunlar ve daha birçok konuyu içerisinde barındıran bir ders olan biyoloji çoğu öğrencinin keyif aldığı derslerden de biridir. İşte, 10. Sınıf biyoloji müfredatı…

10.SINIF BİYOLOJİ DERSİ VE MÜFREDATI

MEB tarafından tüm dersler öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmeleri için her yıl düzenlenmektedir. 2021-2022 10. Sınıf biyoloji konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1. Hücre Bölünmeleri

  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme

2. Kalıtımın Temel İlkeleri

  • Kalıtım
  • Biyolojik Çeşitlilik

10. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

2. Kalıtımın Temel İlkeleri

  • Kalıtım
  • Biyolojik Çeşitlilik

3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

  • Ekosistem Ekolojisi
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
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10. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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