10. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Biyoloji deyince aklımıza hücreler, ekosistemler, vücudun yapısı gibi pek çok farklı konu gelmektedir. Bunlar ve daha birçok konuyu içerisinde barındıran bir ders olan biyoloji çoğu öğrencinin keyif aldığı derslerden de biridir. İşte, 10. Sınıf biyoloji müfredatı…
10.SINIF BİYOLOJİ DERSİ VE MÜFREDATI
MEB tarafından tüm dersler öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmeleri için her yıl düzenlenmektedir. 2021-2022 10. Sınıf biyoloji konuları şu şekildedir:
10. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI
1. Hücre Bölünmeleri
2. Kalıtımın Temel İlkeleri
10. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI
2. Kalıtımın Temel İlkeleri
3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları