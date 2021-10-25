10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Konu bakımından oldukça geniş olan coğrafya dersi 10. Sınıfta da 4 ana başlık etrafında toplanmaktadır. İşte, hem beşeri sistemlerin hem de doğal sistemlerin işlendiği 10. Sınıf coğrafya dersinin konuları…

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ VE MÜFREDATI

Eşit ağırlık alanının dersi olan coğrafya dersinin müfredatı her sene MEB tarafından düzenlenmektedir. 10.sınıf coğrafya konuları ve müfredatı şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1-Doğal Sistemler

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci

Dünyanın Tektonik Oluşumu

Jeolojik Zamanlar

İç Kuvvetler

Kayaçlar

Türkiye'de İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Türkiye'de Dış Kuvvetler

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri

Su Kaynakları

Dünyada Su Kaynakları

Türkiye'de Su Kaynakları

Topraklar

Dünyada Topraklar

Türkiye'de Topraklar

Bitkiler

Dünyada Bitkiler

Türkiye'de Bitkiler

10.SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

2- Beşeri Sistemler

Nüfus

Nüfusun Özellikleri ve Önemi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünyada Nüfusun Dağılışı

Nüfus Piramitleri

Türkiye'de Nüfus

Türkiye'de Nüfusun Değişimi

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı

Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Göç

Göçler ve Göçlerin Nedenleri

Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Türkiye'de Göçlerin Mekânsal Etkileri

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik

3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

4- Çevre ve Toplum