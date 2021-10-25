Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:06 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:06

10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Hem yer bilimini hem gök bilimini inceleyen bazı konuları işlem ağırlıklı bazı konuları ise tamamen ezbere dayalı olan coğrafya dersi eşit ağırlık öğrencilerinin müfredatında bulunan olmazsa olmaz derslerden biridir. Peki, 10.Sınıf coğrafya konuları nelerdir?

Konu bakımından oldukça geniş olan coğrafya dersi 10. Sınıfta da 4 ana başlık etrafında toplanmaktadır. İşte, hem beşeri sistemlerin hem de doğal sistemlerin işlendiği 10. Sınıf coğrafya dersinin konuları…

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ VE MÜFREDATI

Eşit ağırlık alanının dersi olan coğrafya dersinin müfredatı her sene MEB tarafından düzenlenmektedir. 10.sınıf coğrafya konuları ve müfredatı şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1-Doğal Sistemler

  • Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci
  • Dünyanın Tektonik Oluşumu
  • Jeolojik Zamanlar
  • İç Kuvvetler
  • Kayaçlar
  • Türkiye'de İç Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler
  • Türkiye'de Dış Kuvvetler
  • Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri
  • Su Kaynakları
  • Dünyada Su Kaynakları
  • Türkiye'de Su Kaynakları
  • Topraklar
  • Dünyada Topraklar
  • Türkiye'de Topraklar
  • Bitkiler
  • Dünyada Bitkiler
  • Türkiye'de Bitkiler

10.SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

2- Beşeri Sistemler

  • Nüfus
  • Nüfusun Özellikleri ve Önemi
  • Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
  • Dünyada Nüfusun Dağılışı
  • Nüfus Piramitleri
  • Türkiye'de Nüfus
  • Türkiye'de Nüfusun Değişimi
  • Türkiye'de Nüfusun Dağılışı
  • Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri
  • Göç
  • Göçler ve Göçlerin Nedenleri
  • Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Türkiye'de Göçlerin Mekânsal Etkileri
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri
  • Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik

3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

  • Uluslararası Ulaşım Hatları

4- Çevre ve Toplum

  • Afetler
  • Afetlerin Genel Özellikleri
  • Afetlerin Dağılışı
  • Afetlerden Korunma Yolları

ARKADAŞINA GÖNDER
10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA