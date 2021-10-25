10. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Konu bakımından oldukça geniş olan coğrafya dersi 10. Sınıfta da 4 ana başlık etrafında toplanmaktadır. İşte, hem beşeri sistemlerin hem de doğal sistemlerin işlendiği 10. Sınıf coğrafya dersinin konuları…
10. SINIF COĞRAFYA DERSİ VE MÜFREDATI
Eşit ağırlık alanının dersi olan coğrafya dersinin müfredatı her sene MEB tarafından düzenlenmektedir. 10.sınıf coğrafya konuları ve müfredatı şu şekildedir:
10. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
1-Doğal Sistemler
- Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci
- Dünyanın Tektonik Oluşumu
- Jeolojik Zamanlar
- İç Kuvvetler
- Kayaçlar
- Türkiye'de İç Kuvvetler
- Dış Kuvvetler
- Türkiye'de Dış Kuvvetler
- Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri
- Su Kaynakları
- Dünyada Su Kaynakları
- Türkiye'de Su Kaynakları
- Topraklar
- Dünyada Topraklar
- Türkiye'de Topraklar
- Bitkiler
- Dünyada Bitkiler
- Türkiye'de Bitkiler
10.SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
2- Beşeri Sistemler
- Nüfus
- Nüfusun Özellikleri ve Önemi
- Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
- Dünyada Nüfusun Dağılışı
- Nüfus Piramitleri
- Türkiye'de Nüfus
- Türkiye'de Nüfusun Değişimi
- Türkiye'de Nüfusun Dağılışı
- Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri
- Göç
- Göçler ve Göçlerin Nedenleri
- Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
- Türkiye'de Göçlerin Mekânsal Etkileri
- Ekonomik Faaliyetler
- Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri
- Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik
3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Uluslararası Ulaşım Hatları
4- Çevre ve Toplum
- Afetler
- Afetlerin Genel Özellikleri
- Afetlerin Dağılışı
- Afetlerden Korunma Yolları