10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

İslam inanç sistemi, ibadet, ahlak, sosyal hayat vb. birçok konunun anlatıldığı ders olan din kültürü 10. Sınıfta da derin ve önemli pek çok konuları içermektedir. Peki, 10. Sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı nedir?
10.SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1-Allah, İnsan İlişkisi
- Allah İnancı ve İnsan
- Allah'ın Varlığı ve Birliği
- Allah'ın İsim ve Sıfatları
- Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri
- İnsanın Allah ile İrtibatı
2-Hz. Muhammed ve Gençlik
- Kur'an-ı Kerim'de Gençler
- Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
- Hz. Muhammed ve Gençler
- Bazı Genç Sahabiler
3-Din ve Hayat
- Din ve Aile
- Din, Kültür ve Sanat
- Din ve Çevre
- Din ve Sosyal Değişim
- Din ve Ekonomi
- Din ve Sosyal Adalet
10.SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
3. ünite konuları her iki dönem içerisinde işlenmektedir.
4-Ahlaki Tutum ve Davranışlar
- İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
- İslam Ahlakının Kaynakları
- Ahlak ve Terbiye İlişkisi
- İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
5-İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
- Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
- Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
- İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
- İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar