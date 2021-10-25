10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

İslam inanç sistemi, ibadet, ahlak, sosyal hayat vb. birçok konunun anlatıldığı ders olan din kültürü 10. Sınıfta da derin ve önemli pek çok konuları içermektedir. Peki, 10. Sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı nedir?

10.SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

1-Allah, İnsan İlişkisi

Allah İnancı ve İnsan

Allah'ın Varlığı ve Birliği

Allah'ın İsim ve Sıfatları

Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri

İnsanın Allah ile İrtibatı

2-Hz. Muhammed ve Gençlik

Kur'an-ı Kerim'de Gençler

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

Hz. Muhammed ve Gençler

Bazı Genç Sahabiler

3-Din ve Hayat

Din ve Aile

Din, Kültür ve Sanat

Din ve Çevre

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Ekonomi

Din ve Sosyal Adalet

10.SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

3. ünite konuları her iki dönem içerisinde işlenmektedir.

4-Ahlaki Tutum ve Davranışlar

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

İslam Ahlakının Kaynakları

Ahlak ve Terbiye İlişkisi

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

5-İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar