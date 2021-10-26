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Haberler Eğitim Haberleri 10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:44

10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Felsefe dersi 10. Sınıftan itibaren görülen derslerden biridir. Felsefenin ne olduğunun öğrenilmesi ile başlanan derste tüm sene boyunca felsefenin çeşitleri anlatılmaktadır. Peki, MEB 2021-2022 Felsefe konuları nelerdir?

Etimolojik olarak bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe cevaplardan çok sorularla ilgilenir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanan felsefe dersinde içerik olarak felsefe alanındaki düşünürler ve onların fikirleri anlatılırken aynı zamanda öğrencilere doğru düşünmenin yolları da anlatılmaktadır. İşte, 10. Sınıf felsefe konuları

10.SINIF DERSLERİ

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Matematik
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Felsefe
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Yabancı Dil
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • Görsel Sanatlar

10. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI

1-Felsefeyi Tanıma

  • Felsefenin Anlamı
  • Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
  • Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

2-Felsefe ile Düşünme

  • Akıl Yürütme ve Düşünme
  • Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı
  • Dili Doğru Kullanmanın Önemi
  • Felsefi Soru Oluşturma
  • Felsefi Bir Argümanı Sorgulama

10. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI

3-Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

  • Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
  • Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri

4-Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma

  • Felsefi Okuma ve Yazma
  • Farklı Açılardan Görmek
  • Felsefi Deneme
  • Felsefi Perspektiften Yorumlama

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10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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