10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Etimolojik olarak bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe cevaplardan çok sorularla ilgilenir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanan felsefe dersinde içerik olarak felsefe alanındaki düşünürler ve onların fikirleri anlatılırken aynı zamanda öğrencilere doğru düşünmenin yolları da anlatılmaktadır. İşte, 10. Sınıf felsefe konuları…
10.SINIF DERSLERİ
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Matematik
- Tarih
- Coğrafya
- Felsefe
- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Yabancı Dil
- Beden Eğitimi ve Spor
- Görsel Sanatlar
10. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI
1-Felsefeyi Tanıma
- Felsefenin Anlamı
- Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
- Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri
2-Felsefe ile Düşünme
- Akıl Yürütme ve Düşünme
- Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı
- Dili Doğru Kullanmanın Önemi
- Felsefi Soru Oluşturma
- Felsefi Bir Argümanı Sorgulama
10. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI
3-Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
- Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
- Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri
4-Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma
- Felsefi Okuma ve Yazma
- Farklı Açılardan Görmek
- Felsefi Deneme
- Felsefi Perspektiften Yorumlama