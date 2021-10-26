10. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Etimolojik olarak bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe cevaplardan çok sorularla ilgilenir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanan felsefe dersinde içerik olarak felsefe alanındaki düşünürler ve onların fikirleri anlatılırken aynı zamanda öğrencilere doğru düşünmenin yolları da anlatılmaktadır. İşte, 10. Sınıf felsefe konuları…

10.SINIF DERSLERİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Fizik

Kimya

Biyoloji

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar

10. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI

1-Felsefeyi Tanıma

Felsefenin Anlamı

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

2-Felsefe ile Düşünme

Akıl Yürütme ve Düşünme

Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı

Dili Doğru Kullanmanın Önemi

Felsefi Soru Oluşturma

Felsefi Bir Argümanı Sorgulama

10. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI

3-Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri

4-Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma