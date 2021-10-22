10. Sınıf Fizik Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) e1

10.sınıfa geçenlerin aldığı derslerden biri de fiziktir. Fizik dersi konularının ne olduğunu öğrenciler merak etmektedir. Maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen bir bilim dalı olan fizik 10. sınıfta da elektrik, basınç ve dalgalar konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşte, 10. Sınıf fizik konuları…

10. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDATI

Sayısal alanın önemli derslerinden biri olan fizik dersi MEB tarafından hazırlanan müfredat ile yıl içerisinde toplam 4 ünitede anlatılmaktadır. İlk iki ünite birinci dönem, diğer iki ünite de ikinci dönem konularıdır. 2021-2022 10. Sınıf fizik konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI

1. Elektrik ve Manyetizma

Elektrik Akımı

Potansiyel Fark

Direnç

Ohm Yasası

Eşdeğer Direnç

İç Direnç

Elektromotor Kuvvet

Elektrik Enerjisi

Elektriksel Güç

Manyetizma

2. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Katı Basıncı

Akışkan Basıncı

Basınç Kuvveti

Pascal Prensibi

Bernoulli İlkesi

Archimedes İlkesi

Kaldırma Kuvveti

10.SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI

3. Dalgalar

Dalga, Titreşim

Dalga Hareketi

Dalga Boyu

Periyot, Frekans

Hız

Genlik

Atma

Dalga Tepesi

Dalga Çukuru

Odak Noktası

Merkez

Stroboskop

Rezonans

Ses Yüksekliği

Ses Şiddeti

Tını, Yankı, Uğultu

Gürültü, Ses kirliliği

Deprem Dalgası

4. Optik