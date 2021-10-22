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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:34

10. Sınıf Fizik Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) e1

10. Sınıf Fizik Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem e1

9. sınıfı bitirip artık eğitim hayatına sayısal yoldan ilerlemek isteyenlerin göreceği derslerin başında fizik gelir. Fizik dersi birçok öğrenciye zor gelen derslerden biridir. Sayısal derslerin başını çeken fizik dersi ÖSYM’nin yapmış dolduğu sınavlarda da büyük etkiye sahiptir. Peki, MEB 2021-2022 10. Sınıf fizik konuları nedir?

10.sınıfa geçenlerin aldığı derslerden biri de fiziktir. Fizik dersi konularının ne olduğunu öğrenciler merak etmektedir. Maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen bir bilim dalı olan fizik 10. sınıfta da elektrik, basınç ve dalgalar konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşte, 10. Sınıf fizik konuları

10. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDATI

Sayısal alanın önemli derslerinden biri olan fizik dersi MEB tarafından hazırlanan müfredat ile yıl içerisinde toplam 4 ünitede anlatılmaktadır. İlk iki ünite birinci dönem, diğer iki ünite de ikinci dönem konularıdır. 2021-2022 10. Sınıf fizik konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI

1. Elektrik ve Manyetizma

  • Elektrik Akımı
  • Potansiyel Fark
  • Direnç
  • Ohm Yasası
  • Eşdeğer Direnç
  • İç Direnç
  • Elektromotor Kuvvet
  • Elektrik Enerjisi
  • Elektriksel Güç
  • Manyetizma

2. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

  • Katı Basıncı
  • Akışkan Basıncı
  • Basınç Kuvveti
  • Pascal Prensibi
  • Bernoulli İlkesi
  • Archimedes İlkesi
  • Kaldırma Kuvveti

10.SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI

3. Dalgalar

  • Dalga, Titreşim
  • Dalga Hareketi
  • Dalga Boyu
  • Periyot, Frekans
  • Hız
  • Genlik
  • Atma
  • Dalga Tepesi
  • Dalga Çukuru
  • Odak Noktası
  • Merkez
  • Stroboskop
  • Rezonans
  • Ses Yüksekliği
  • Ses Şiddeti
  • Tını, Yankı, Uğultu
  • Gürültü, Ses kirliliği
  • Deprem Dalgası

4. Optik

  • Aydınlanma Şiddeti
  • Işık Şiddeti
  • Işık Akısı
  • Gölge
  • Yarı Gölge
  • Yansıma
  • Odak Noktası, Merkez
  • Tepe Noktası, Asal Eksen
  • Kırılma, Kırıcılık
  • İndisi Snell Yasası
  • Tam Yansıma, Sınır Açısı
  • Görünür Uzaklık

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10. Sınıf Fizik Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) e1
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