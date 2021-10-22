10. Sınıf Fizik Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) e1

10.sınıfa geçenlerin aldığı derslerden biri de fiziktir. Fizik dersi konularının ne olduğunu öğrenciler merak etmektedir. Maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen bir bilim dalı olan fizik 10. sınıfta da elektrik, basınç ve dalgalar konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşte, 10. Sınıf fizik konuları…
10. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDATI
Sayısal alanın önemli derslerinden biri olan fizik dersi MEB tarafından hazırlanan müfredat ile yıl içerisinde toplam 4 ünitede anlatılmaktadır. İlk iki ünite birinci dönem, diğer iki ünite de ikinci dönem konularıdır. 2021-2022 10. Sınıf fizik konuları şu şekildedir:
10. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI
1. Elektrik ve Manyetizma
2. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
10.SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI
3. Dalgalar
4. Optik