10. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 10. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

10. sınıf için olan İngilizce kelimeler, İngilizce temelini oturtmuş ve üzerine daha çok bilgi koymak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken kelimelerdir. 10. sınıf İngilizce dersi günlük hayat içerisinde yapılanları anlatan üniteler şeklinde düzenlenmiştir. Örneğin 10. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri için okul hayatı başlığı seçilmiş ve art= resim gibi kelime örnekleri verilmiştir. 10. sınıf İngilizce 2. ünitesi ise planlar olarak belirlenmiş celebrate= kutlamak örneği verilmiştir.

10. Sınıf İngilizce Kelimeleri

10. sınıfta işlenen İngilizce derslerinde öğrenilen kelimelerin kolay anlaşılabilmesi ve konularda bir bütünlük sağlanabilmesi için bu kelimeler ünite ünite ayrılmıştır. 10. sınıf 1. ünitenin konusu school life (okul hayatı), 2. ünitenin konusu plans (planlar), 3. ünitenin konusu legendary figures (efsanevi figürler), 4'üncünün konusu traditions (gelenekler), 5'incinin konusu travel (seyahat), 6'ncının konusu helpful tips (yardımcı ipuçları), 7'ncinin konusu digital area (dijiital alan), 9'uncunun konusu heroes and heroines (kahramanlar), 10'uncunun konusu ise shopping (alışveriş) şeklindedir. Bu üniteler kendi içerisinde bu konularla ilgili kelimeler içerir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: geography= coğrafya, be looking forward to= dört gözle beklemek, die= ölmek, cover= kapatmak, surfing= sörf yapmak, cut off= kesmek, arrange= ayarlamak, access= erişim, admire= hayran olmak, coat= mont.

achieve success başarı elde etmek adjectives sıfatlar advantages avantaj advice tavsiye always daima ambitious hırslı architect mimar art room resim odası as soon as possible en kısa sürede astronomy astronomi athletics spor attend katılmak beaver kunduz before breakfast kahvaltıdan önce best friend yakın arkadaş biology biyoloji borrow ödünç almak break time tenefüs canteen kantin careers education mesleki eğitim catch the bus otobüse binmek check kontrol etmek choose seç choose seçmek citizenship vatandaşlık classmate sınıf arkadaşı clothes kıyafet come back geri gelmek compulsory subjects zorunlu ders computer lab bilgisayar laboratuvarı contest yarışma conversation dialog correct doğru correct answer doğru cevap corridor koridor Daily Routine günlük rutinler debate tartışmak dentist diş hekimi design and technology teknoloji tasarım different farklı discussion time tartışma zamanı divide bölmek documentaries belgesel doing an experiment deney yapmak doing research araştırma yapmak eager istekli early erken end of this term dönemin sonunda engineer mühendis essential knowledge gerekli bilgi

evaluate değerlendirmek everyday life günlük hayat exam sınav example örnek explain açıklamak express ifade etmek factor faktör fail sınavda kalmak falling intonation düşen tonlama family members aile üyesi fashion design moda tasarımı favorite Pastimes favori hobiler feel hopeless umutsuz hissetmek feel too stressed çok stress olmak fell hissetmek finish studies çalışmayı bitirmek flat apartman dairesi focus on odaklanmak folk dances halk oyunları foreign languages yabancı diller free time boş zaman free time activities boş zaman aktivitesi from time to time zaman zaman fruit juice meyve suyu future gelecek geography coğrafya get prepared hazırlanmak give it back geri vermek give reasons sebep göstermek go jogging koşmak greet selamlamak guiding questions rehber sorular gym spor salonu habit alışkanlık hand in teslim etmek have sahip olmak have a problem problemi olmak have a study plan çalışma planı olmak have dinner akşam yemeği yemek have some snacks atıştırmak headmaster müdür high school lise high scores yüksek not history tarih hometown memleket homework ödev housewife ev hanımı ICT bilgi ve iletişim teknolojisi idiom deyim imagine hayal etmek individual blog kişisel blog