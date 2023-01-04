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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:18 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:18

10. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 10. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

10. sınıf İngilizce kelimeleri, önceden dersine çalışmak isteyen öğrenciler ya da hangi konu üzerinde durması gerektiğini belirleyebilmek için bazı öğretmenler tarafından araştırılabilir. Bu sayede daha doğru ve verimli bir eğitim öğretim planı oluşturulur. Genellikle öğrenciler tarafından araştırılan 10. sınıf İngilizce kelimeleri, okunuşları ve Türkçe anlamları bu yazımızda sizler için derledik. İşte ünite ünite 10. sınıf İngilizce kelimeler…

10. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 10. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

10. sınıf için olan İngilizce kelimeler, İngilizce temelini oturtmuş ve üzerine daha çok bilgi koymak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken kelimelerdir. 10. sınıf İngilizce dersi günlük hayat içerisinde yapılanları anlatan üniteler şeklinde düzenlenmiştir. Örneğin 10. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri için okul hayatı başlığı seçilmiş ve art= resim gibi kelime örnekleri verilmiştir. 10. sınıf İngilizce 2. ünitesi ise planlar olarak belirlenmiş celebrate= kutlamak örneği verilmiştir.

10. Sınıf İngilizce Kelimeleri

10. sınıfta işlenen İngilizce derslerinde öğrenilen kelimelerin kolay anlaşılabilmesi ve konularda bir bütünlük sağlanabilmesi için bu kelimeler ünite ünite ayrılmıştır. 10. sınıf 1. ünitenin konusu school life (okul hayatı), 2. ünitenin konusu plans (planlar), 3. ünitenin konusu legendary figures (efsanevi figürler), 4'üncünün konusu traditions (gelenekler), 5'incinin konusu travel (seyahat), 6'ncının konusu helpful tips (yardımcı ipuçları), 7'ncinin konusu digital area (dijiital alan), 9'uncunun konusu heroes and heroines (kahramanlar), 10'uncunun konusu ise shopping (alışveriş) şeklindedir. Bu üniteler kendi içerisinde bu konularla ilgili kelimeler içerir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: geography= coğrafya, be looking forward to= dört gözle beklemek, die= ölmek, cover= kapatmak, surfing= sörf yapmak, cut off= kesmek, arrange= ayarlamak, access= erişim, admire= hayran olmak, coat= mont.

achieve success

başarı elde etmek

adjectives

sıfatlar

advantages

avantaj

advice

tavsiye

always

daima

ambitious

hırslı

architect

mimar

art room

resim odası

as soon as possible

en kısa sürede

astronomy

astronomi

athletics

spor

attend

katılmak

beaver

kunduz

before breakfast

kahvaltıdan önce

best friend

yakın arkadaş

biology

biyoloji

borrow

ödünç almak

break time

tenefüs

canteen

kantin

careers education

mesleki eğitim

catch the bus

otobüse binmek

check

kontrol etmek

choose

seç

choose

seçmek

citizenship

vatandaşlık

classmate

sınıf arkadaşı

clothes

kıyafet

come back

geri gelmek

compulsory subjects

zorunlu ders

computer lab

bilgisayar laboratuvarı

contest

yarışma

conversation

dialog

correct

doğru

correct answer

doğru cevap

corridor

koridor

Daily Routine

günlük rutinler

debate

tartışmak

dentist

diş hekimi

design and technology

teknoloji tasarım

different

farklı

discussion time

tartışma zamanı

divide

bölmek

documentaries

belgesel

doing an experiment

deney yapmak

doing research

araştırma yapmak

eager

istekli

early

erken

end of this term

dönemin sonunda

engineer

mühendis

essential knowledge

gerekli bilgi

evaluate

değerlendirmek

everyday life

günlük hayat

exam

sınav

example

örnek

explain

açıklamak

express

ifade etmek

factor

faktör

fail

sınavda kalmak

falling intonation

düşen tonlama

family members

aile üyesi

fashion design

moda tasarımı

favorite Pastimes

favori hobiler

feel hopeless

umutsuz hissetmek

feel too stressed

çok stress olmak

fell

hissetmek

finish studies

çalışmayı bitirmek

flat

apartman dairesi

focus on

odaklanmak

folk dances

halk oyunları

foreign languages

yabancı diller

free time

boş zaman

free time activities

boş zaman aktivitesi

from time to time

zaman zaman

fruit juice

meyve suyu

future

gelecek

geography

coğrafya

get prepared

hazırlanmak

give it back

geri vermek

give reasons

sebep göstermek

go jogging

koşmak

greet

selamlamak

guiding questions

rehber sorular

gym

spor salonu

habit

alışkanlık

hand in

teslim etmek

have

sahip olmak

have a problem

problemi olmak

have a study plan

çalışma planı olmak

have dinner

akşam yemeği yemek

have some snacks

atıştırmak

headmaster

müdür

high school

lise

high scores

yüksek not

history

tarih

hometown

memleket

homework

ödev

housewife

ev hanımı

ICT

bilgi ve iletişim teknolojisi

idiom

deyim

imagine

hayal etmek

individual blog

kişisel blog

  • cooperate: birlikte çalışmak
  • cope with stress: stres ile başa çıkmak
  • do homework: ödev yapmak
  • fond of: düşkün olmak
  • get enough sleep: yeterince uyumak
  • get on well: iyi geçinmek
  • go jogging: koşmak
  • go to the theater: tiyatroya gitmek
  • good at: bir şeyde iyi olmak
  • hang around: dolaşmak, gezinmek
  • have breakfast: kahvaltı etmek
  • have dinner: akşam yemeği yemek
  • have some snacks: bir şeyler atıştırmak
  • keen on: meraklı
  • listen to music: müzik dinlemek
  • play chess: satranç oynamak
  • prepare portfolios: portfolyo hazırlamak
  • read a book: kitap okumak
  • revise regularly: düzenli tekrar yapmak
  • skip breakfast: kahvaltı yapmamak
  • skip courses: dersleri kaçırmak
  • spend time: zaman geçirmek
  • study: ders çalışmak, (okulda) okumak
  • surf the net: İnternette gezinmek
  • walk to school: okula yürüyerek gitmek
  • watch a movie: film izlemek

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10. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 10. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
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