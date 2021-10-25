10. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Her yıl MEB tarafından özenle hazırlanan İngilizce dersi 10. Sınıfta da oldukça geniş bir müfredata sahiptir. İşte, keyifli başlıklar içeren İngilizce 10.sınıf konuları...
10.SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
1- Scholl Life (Okul Hayatı)
- Exchanging personal information in both formal and informal language (Kişisel bilgilerin hem resmi hem de gayri resmi dilde değişimi)
- Taking part in a conversation in everyday life situations(Günlük yaşam durumlarında bir sohbete katılmak)
Tense
- Present Tense
- Present Continuous
- Tense Prensent Tense vs Present Continuous
- Subject Object Questions
2-Plans(Planlar)
- Describing future plans and arrangements (Gelecek planlarını ve düzenlemelerini açıklama)
- Expressing one's ideas in unplanned situations (Planlanmamış durumlarda fikirlerini ifade etmek)
- Making oral presentations on a planned topic(Planlanan bir konuda sözlü sunum yapma)
Tense
- Future Plans (Be going to)
- Future Plans (Present Continuous)
- Future Plans (Present Simple)
- Future Predictions (Will/Might)
3-Legendary Figure(Efsanevi Figür)
- Describing past activities and events (Geçmişteki faaliyetleri ve olayları tanımlama)
- Talking about sequential actions (Sıralı eylemler hakkında konuşmak)
- Describing characters and settings in an event in the past(Geçmişteki bir olaydaki karakterleri ve ayarları tanımlama)
Tense
- Past Tense
- Past Continuous
- Simple Past vs Past Continuous
4-Traditions(Gelenekler)
- Describing habits and routines in the past(Geçmişteki alışkanlıkları ve rutinleri tanımlama)
- Making oral presentations on a specific topic(Belirli bir konuda sözlü sunum yapma)
Tense
- Used to
- Articles (a, an, the)
- Quantifiers (some, any, a few)
5-Travel (Seyahat)
- Talking about past and present events/experiences (Geçmiş ve şimdiki olaylar/deneyimler hakkında konuşmak)
- Booking(Rezervasyon)
- Exchanging ideas and plans(Fikir alışverişi ve planlar)
- Asking for approvals and/or confirmations(Onay ve/veya onay isteme)
Tense
- Present Perfect Tense
- Tag Questions
10. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
6-Helpful Tips (Faydalı İpuçları)
- Giving and receiving advice(Tavsiye vermek ve almak)
- Talking about rules and regulations(Kurallar ve düzenlemeler hakkında konuşmak)
- Talking about consequences(Sonuçlar hakkında konuşmak)
Tense
- Giving Advice (should, had better)
- Obligation and Necessity (Must, have to, need to)
- If Clause Type 1
7-Food and Festivals (Yemek ve Festivaller)
- Talking about national and international festivals (Ulusal ve uluslararası festivaller hakkında konuşmak)
- Describing actions and processes(Eylemleri ve süreçleri tanımlama)
Tense
- Comparative form of adjectives
- Superlative form of adjectives
8-Digital Era (Dijital Çağ)
- Stating personal opinions in everyday conversations(Günlük konuşmalarda kişisel görüşlerin belirtilmesi)
- Stating preferences(Tercihlerin belirtilmesi)
- Stating causes and effects(Sebepleri ve etkileri belirtmek)
- Giving an extended description and detailed information about people/places/events(Kişiler/yerler/olaylar hakkında kapsamlı bir açıklama ve ayrıntılı bilgi vermek)
Tense
- Relative Clause
- Non-Defining Relative Clause
9- Modern Heroes and Heroines (Modern Kahramanlar ve Kahramanlar)
- Talking about imaginary situations (Hayali durumlar hakkında konuşmak)
- Expressing wishes (Dilekleri ifade etmek)
- Guessing meaning from the context (Bağlamdan anlamı tahmin etme)
Tense
- If Clause Type 2
- Wish Clause
10-Shopping (Alışveriş Yapmak)
- Making comparisons(Karşılaştırma yapmak)
- Talking about different kinds of clothing and shopping (Farklı giyim ve alışveriş türleri hakkında konuşmak)
- Describing objects, and people(Nesneleri ve insanları tanımlama)
Tense