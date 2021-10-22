10. Sınıf Kimya Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Teorikte bir nebze zor gibi görünen ancak pratikte yapılan farklı deneyler sayesinde eğlenceli hale gelen kimya dersi maddeyi ve yapısını anlayabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Üniversite sınavlarında da büyük etkiye sahip kimya dersi konuları öğrenciler tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. İşte, 10. sınıf kimya konuları ve müfredatı…

10. SINIF KİMYA KONULARI VE MÜFREDATI

MEB'in 2021-2022 kimya dersi için hazırlamış olduğu müfredatta 10. Sınıf kimya konuları 4 ana başlık etrafında işlenmektedir. 10. Sınıf kimya konuları şu şekildedir:

10.SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1. Kimyanın Temelleri

Kimyanın Temel Kanunları

Mol Kavramı

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Denklemler

2. Karışımlar

Karışımların Sınıflandırılması

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

10. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler ve Bazlar

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Hayatımızda Asitler ve Bazlar

Tuzlar

4. Kimya Her Yerde