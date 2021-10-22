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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:32 Son Güncelleme: 22.10.2021 08:32

10. Sınıf Kimya Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

10. Sınıf Kimya Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem

Kimya deyince aklımıza atomlar, çözeltiler, karışımlar vb. konular gelir. Bunlar ve daha birçok konuyu içerisine alan kimya dersi 10.snıftan itibaren sayısal alanda ilerlemek isteyen öğrencilerin alacağı zorunlu derslerden biridir. Peki, MEB 2021-2022 10. Sınıf kimya konuları nelerdir?

Teorikte bir nebze zor gibi görünen ancak pratikte yapılan farklı deneyler sayesinde eğlenceli hale gelen kimya dersi maddeyi ve yapısını anlayabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Üniversite sınavlarında da büyük etkiye sahip kimya dersi konuları öğrenciler tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. İşte, 10. sınıf kimya konuları ve müfredatı…

10. SINIF KİMYA KONULARI VE MÜFREDATI

MEB'in 2021-2022 kimya dersi için hazırlamış olduğu müfredatta 10. Sınıf kimya konuları 4 ana başlık etrafında işlenmektedir. 10. Sınıf kimya konuları şu şekildedir:

10.SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1. Kimyanın Temelleri

  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Kimyasal Denklemler

2. Karışımlar

  • Karışımların Sınıflandırılması
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

10. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  • Asitler ve Bazlar
  • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
  • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
  • Tuzlar

4. Kimya Her Yerde

  • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
  • Gıdalar

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10. Sınıf Kimya Konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
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