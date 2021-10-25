10. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Tarih ilk insanla başlayan ve son insana kadar devam edecek bitmek bilmeyen bir deryadır. Gerek askeri, gerek toplumsal gerekse siyasi pek çok konunun gündeme geldiği ders olan tarih, 10. Sınıf tarih konularıyla da bir hayli yoğundur. Peki, 10.sınıf tarih konuları ve müfredatı nedir?
10. SINIF TARİH KONULARI VE MÜFREDATI
MEB tarafından düzenlenen 10. Sınıf tarih dersi konuları 7 ünite çerçevesinde toplanmaktadır. 10. Sınıf tarih konuları ve müfredatı şu şekildedir:
10.SINIF 1. DÖNEM TARİH KONULARI
1-Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
- XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu'daki Siyasi Gelişmeler
- Anadolu'ya Türk Göçleri
- Anadolu'nun Türkleşme Süreci
- Anadolu'da Devletleşme Süreci
- Haçlı Seferleri ve Sonuçları
- Anadolu'da Moğol Tehlikesi
2-Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
- Aşiretten Beyliğe
- Beylikten Devlete
- Rumeli'de Genişleme
- Anadolu'da Türk Siyasi Birliği
- Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi
3-Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
- Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci
- Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler
- Yeniçeri Ocağının Kurulması
10. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI
4-Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
- Anadolu'nun İslamlaşması
- Osmanlı Devlet İdaresi
- Osmanlı'da Sözlü ve Yazılı Kültür
- Osmanlı'da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri
5-Dünya Gücü Osmanlı
- 1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
- İstanbul'un Fethi ve Sonuçları
- İslam Dünyası Liderliğine 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri
- Kanuni Dönemi
- Denizlerde Hâkimiyet Mücadelesi
6-Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
- Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun
- Osmanlı Devlet Anlayışı
7-Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
- Osmanlı Millet Sistemi
- Osmanlı Devleti'nde Günlük Yaşam
- Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Tarımsal Üretim
- Osmanlı Ekonomisinde Lonca Teşkilatı
- Osmanlı Vakıf Sistemi