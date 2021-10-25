10. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Tarih ilk insanla başlayan ve son insana kadar devam edecek bitmek bilmeyen bir deryadır. Gerek askeri, gerek toplumsal gerekse siyasi pek çok konunun gündeme geldiği ders olan tarih, 10. Sınıf tarih konularıyla da bir hayli yoğundur. Peki, 10.sınıf tarih konuları ve müfredatı nedir?

10. SINIF TARİH KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından düzenlenen 10. Sınıf tarih dersi konuları 7 ünite çerçevesinde toplanmaktadır. 10. Sınıf tarih konuları ve müfredatı şu şekildedir:

10.SINIF 1. DÖNEM TARİH KONULARI

1-Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

XI-XIV. Yüzyıllar Arası Anadolu'daki Siyasi Gelişmeler

Anadolu'ya Türk Göçleri

Anadolu'nun Türkleşme Süreci

Anadolu'da Devletleşme Süreci

Haçlı Seferleri ve Sonuçları

Anadolu'da Moğol Tehlikesi

2-Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Aşiretten Beyliğe

Beylikten Devlete

Rumeli'de Genişleme

Anadolu'da Türk Siyasi Birliği

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

3-Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Osmanlı Askeri Teşkilatının Kurulma Süreci

Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahiler

Yeniçeri Ocağının Kurulması

10. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI

4-Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Anadolu'nun İslamlaşması

Osmanlı Devlet İdaresi

Osmanlı'da Sözlü ve Yazılı Kültür

Osmanlı'da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri

5-Dünya Gücü Osmanlı

1453-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri

İstanbul'un Fethi ve Sonuçları

İslam Dünyası Liderliğine 1520-1595 Yılları Arası Osmanlı Siyasi Faaliyetleri

Kanuni Dönemi

Denizlerde Hâkimiyet Mücadelesi

6-Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devlet Anlayışı

7-Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni