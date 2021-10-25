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Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:58 Son Güncelleme: 25.10.2021 08:58

10. Sınıf Türk dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Türk dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

10. sınıf edebiyat dersi geniş konulara sahip çok dolu bir derstir. Edebiyatın tarihiyle başlayan derste gezi yazısı ile dönem kapanmaktadır. Eğlenceli ve merak uyandıran içeriklerin olduğu 10. Sınıf edebiyat konuları müfredatı nedir?

Edebiyat, tarih dersi gibi derin ve yoğun bir derstir. 10. Sınıf edebiyatı da başlangıçtan sonra ilk adım olması nedeniyle müfredatın oldukça kalabalık olduğu derslerden biridir. Peki, MEB 2021-2022 10.Sınıf edebiyat konuları nelerdir?

10.SINIF EDEBİYAT KONULARI VE MÜFREDATI

MEB'in belirlemiş olduğu 2021-2022 eğitim- öğretim yılı 10. Sınıf edebiyat dersi müfredatı toplamda 9 ünite başlığı altınca işlenmektedir. 10. Sınıf edebiyat konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

1. Giriş

  • Edebiyat ve Tarih İlişkisi
  • Edebiyat ve Din İlişkisi
  • Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
  • Türkçenin Tarihi Gelişimi
  • Yazının Gelişimi

2. Hikâye

  • Dede Korkut Hikayeleri
  • Halk Hikayeleri
  • Mesnevi
  • Tanzimat Dönemi Hikayeleri
  • Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri

3. Şiir

  • İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
  • Koşuk
  • Sav
  • Sagu
  • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
  • İlahi
  • Nefes
  • Koşma
  • Mani
  • Türkü
  • Gazel
  • Kaside
  • Şarkı

4. Destan / Efsane

  • Dünya Edebiyatında Destan
  • Türk Edebiyatında Destan
  • İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan
  • İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan

10. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

5. Roman

  • Roman
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
  • Serveti Fünun Döneminde Roman
  • Milli Edebiyat Döneminde Roman

6. Tiyatro

  • Tiyatro
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Modern Türk Tiyatrosu

7. Anı

  • Anı
  • Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Haber

  • Haber
  • Güncel Gazete Haberleri
  • Dergi Haberler
  • Genel Ağ Haberleri

9. Gezi Yazısı

  • Gezi Yazısı
  • Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
  • Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

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10. Sınıf Türk dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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