10. Sınıf Türk dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Edebiyat, tarih dersi gibi derin ve yoğun bir derstir. 10. Sınıf edebiyatı da başlangıçtan sonra ilk adım olması nedeniyle müfredatın oldukça kalabalık olduğu derslerden biridir. Peki, MEB 2021-2022 10.Sınıf edebiyat konuları nelerdir?

10.SINIF EDEBİYAT KONULARI VE MÜFREDATI

MEB'in belirlemiş olduğu 2021-2022 eğitim- öğretim yılı 10. Sınıf edebiyat dersi müfredatı toplamda 9 ünite başlığı altınca işlenmektedir. 10. Sınıf edebiyat konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

1. Giriş

Edebiyat ve Tarih İlişkisi

Edebiyat ve Din İlişkisi

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Yazının Gelişimi

2. Hikâye

Dede Korkut Hikayeleri

Halk Hikayeleri

Mesnevi

Tanzimat Dönemi Hikayeleri

Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri

3. Şiir

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

Koşuk

Sav

Sagu

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

İlahi

Nefes

Koşma

Mani

Türkü

Gazel

Kaside

Şarkı

4. Destan / Efsane

Dünya Edebiyatında Destan

Türk Edebiyatında Destan

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatında Destan

İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı Destan

10. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

5. Roman

Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Serveti Fünun Döneminde Roman

Milli Edebiyat Döneminde Roman

6. Tiyatro

Tiyatro

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu

7. Anı

Anı

Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

8. Haber

Haber

Güncel Gazete Haberleri

Dergi Haberler

Genel Ağ Haberleri

9. Gezi Yazısı