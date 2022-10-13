10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları - MEB Lise 2 - 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem) e1

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları, öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenlerin de merak ettiği bir husustur. Her öğretmen, bakanlık tarafından hazırlanan güncel müfredata uygun şekilde ders vermek zorundadır. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı MEB internet sitesinde yer alır. 10. sınıf 1. ve 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına ulaşılarak güncel konular elde edilebilir. Lise 2 Edebiyat konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (1. Dönem)
10. sınıfa başlayan öğrencilerin 1. dönemde aldığı Türk Dili ve Edebiyatı konuları aşağıdaki gibidir.
- Edebiyat, tarih ve din ilişkileri
- Türk edebiyatının tarihsel gelişimi
- Yazının gelişimi ve alfabe
- Dede Korkut ve halk hikâyeleri
- Mesnevi
- Tanzimat ve milli edebiyat döneminde ortaya çıkan hikâyeler
- İslamiyet öncesinde Türk edebiyatı
- Koşuk, sagu, sav türleri
- Geçiş döneminde Türk edebiyatı ve eserleri
- İlahi, koşma, nefes, türkü, mani, kaside, gazel ve şarkı örnekleri
- Türk ve Dünya edebiyatında destanın önemi ve destan örnekleri
- İslamiyetten önce ve İslamiyetten sonra Türk edebiyatı örnekleri
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2. Dönem)
10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2. yarıyılda Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrendiği konular aşağıdadır.
- Roman türleri
- Dünya ve Türk edebiyatında roman örnekleri
- Tanzimat dönemi roman örnekleri
- Serveti fünun dönemi roman
- Milli edebiyat dönemi roman örnekleri
- Tiyatro türleri
- Geleneksel ve modern Türk tiyatrosu çalışmaları
- Anı kavramı ve anı örnekleri
- Serveti fünun dönemi anı örnekleri
- Cumhuriyet dönemi anı örnekleri
- Haber nedir, haber örnekleri
- Güncel, dergi ve genel ağ haberleri
- Gezi yazıları
- Divan edebiyatı gezi örnekleri
- Cumhuriyet dönemi edebiyat alanında gezi yazısı örnekleri
2022-2023 eğitim öğretim dönemi Türk dili ve edebiyatı dersinde yukarıdaki konu başlıları ile eğitim verilir. Eğitimciler tarafından yapılan münazara, tartışma ya da yarışma gibi organizasyonlarla eğitim kalitesi artırılabilir. Bu sayede akılda kalıcılık ve kavrama daha kolay bir hal alacaktır.