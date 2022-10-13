10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları - MEB Lise 2 - 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem) e1

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları, öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenlerin de merak ettiği bir husustur. Her öğretmen, bakanlık tarafından hazırlanan güncel müfredata uygun şekilde ders vermek zorundadır. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı MEB internet sitesinde yer alır. 10. sınıf 1. ve 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına ulaşılarak güncel konular elde edilebilir. Lise 2 Edebiyat konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (1. Dönem)

10. sınıfa başlayan öğrencilerin 1. dönemde aldığı Türk Dili ve Edebiyatı konuları aşağıdaki gibidir.

Edebiyat, tarih ve din ilişkileri

Türk edebiyatının tarihsel gelişimi

Yazının gelişimi ve alfabe

Dede Korkut ve halk hikâyeleri

Mesnevi

Tanzimat ve milli edebiyat döneminde ortaya çıkan hikâyeler

İslamiyet öncesinde Türk edebiyatı

Koşuk, sagu, sav türleri

Geçiş döneminde Türk edebiyatı ve eserleri

İlahi, koşma, nefes, türkü, mani, kaside, gazel ve şarkı örnekleri

Türk ve Dünya edebiyatında destanın önemi ve destan örnekleri

İslamiyetten önce ve İslamiyetten sonra Türk edebiyatı örnekleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2. Dönem)

10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2. yarıyılda Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrendiği konular aşağıdadır.

Roman türleri

Dünya ve Türk edebiyatında roman örnekleri

Tanzimat dönemi roman örnekleri

Serveti fünun dönemi roman

Milli edebiyat dönemi roman örnekleri

Tiyatro türleri

Geleneksel ve modern Türk tiyatrosu çalışmaları

Anı kavramı ve anı örnekleri

Serveti fünun dönemi anı örnekleri

Cumhuriyet dönemi anı örnekleri

Haber nedir, haber örnekleri

Güncel, dergi ve genel ağ haberleri

Gezi yazıları

Divan edebiyatı gezi örnekleri

Cumhuriyet dönemi edebiyat alanında gezi yazısı örnekleri

2022-2023 eğitim öğretim dönemi Türk dili ve edebiyatı dersinde yukarıdaki konu başlıları ile eğitim verilir. Eğitimciler tarafından yapılan münazara, tartışma ya da yarışma gibi organizasyonlarla eğitim kalitesi artırılabilir. Bu sayede akılda kalıcılık ve kavrama daha kolay bir hal alacaktır.