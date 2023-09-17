10 soruda ek yerleştirme

Üniversitelere yerleşmek için ikinci bir şans olan 2023 ek yerleştirme dönemi yarın gece saat 23.59'da sona erecek. Adayların sağlıklı bir tercih listesi yapmaları için 48 saatleri daha var. Adaylar bu kez tercihlerini başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. Bir bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Ek yerleştirmeyle ilgili diğer detaylar ise şöyle:Ek yerleştirme kılavuzu verilerine göre toplamda 162 bin 980 boş kontenjan oluştu.Genel kontenjanın 49 bin 341'i lisans programlarına, 100 bin 778'i ise 2 yıllık önlisans programlarına ait. En çok öğrenci alacak program Açıköğretim İlahiyat önlisans programı.Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda detaylı bir şekilde yer alıyor.Programın puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.Puanı hesaplanan her aday Ek Kontenjan Kılavuzu'ndaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar eylül ayı sonunda üniversitelere kayıt yaptırabilecekler.Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.