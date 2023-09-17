10 soruda ek yerleştirme

Üniversitelere yerleşmek için ikinci bir şans olan 2023 ek yerleştirme dönemi yarın gece saat 23.59'da sona erecek. Adayların sağlıklı bir tercih listesi yapmaları için 48 saatleri daha var. Adaylar bu kez tercihlerini başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. Bir bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Ek yerleştirmeyle ilgili diğer detaylar ise şöyle:
1- ÜNİVERSİTELERDE KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?:
Ek yerleştirme kılavuzu verilerine göre toplamda 162 bin 980 boş kontenjan oluştu.
2- BOŞ KONTENJANLARIN DAĞILIMI NEDİR?:
Genel kontenjanın 49 bin 341'i lisans programlarına, 100 bin 778'i ise 2 yıllık önlisans programlarına ait. En çok öğrenci alacak program Açıköğretim İlahiyat önlisans programı.
3- TERCİHLER NASIL OLACAK?:
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
4- BOŞ KONTENJANLARA NEREDEN BAKILACAK?:
ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda detaylı bir şekilde yer alıyor.
5- LİSANS PROGRAMLARINI KİMLER TERCİH EDEBİLİR?:
Programın puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.
6- ÖNLİSANS PROGRAMLARINI KİMLER SEÇEBİLİR?:
Puanı hesaplanan her aday Ek Kontenjan Kılavuzu'ndaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.
7- ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERE TERCİHLER NASIL YAPILACAK?:
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.
8- KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?:
Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.
9- TERCİH TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?:
Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar eylül ayı sonunda üniversitelere kayıt yaptırabilecekler.
10- YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?:
Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.