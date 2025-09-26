10 soruda ek yerleştirme

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirme dönemi başladı. 30 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Ek yerleştirmede tıp, hukuk gibi gözde programların da yer aldığı yaklaşık 139 bine yakın boş kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanlar arasında tıp, hukuk gibi gözde programlar ile Boğaziçi, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik gibi en çok tercih edilen üniversiteler de yer alıyor. Tercihler bu kez başarı sıralamasına göre değil puana göre yapılacak. Peki üniversiteli olmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte 10 soruda ek yerleştirmeyle ilgili tüm detaylar:

1 Kimler tercih yapabilir?

2025-YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Merkezi yerleştirmede tercih yapan ancak yerleşemeyen adaylar ile hiç tercih yapmamış olanlar ek yerleştirmeden yararlanabilir. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.

2 Kimler tercih yapamaz?

Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.

YENİ BİR LİSTE

3 Tercih sayısı kaç olacak?

Adayların 24 tercih hakkı var. Ancak genel yerleştirmede yaptığınız tercihler ek yerleştirmede geçerli değil. Yeniden bir liste oluşturup tercih bildiriminde bulunmak gerekir.

4 Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz?

ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.

5 Tercihler nereye bildirilecek?

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar tercihlerini 30 Eylül akşamına kadar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https:// ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

6 Tercih takvimi nasıl işleyecek?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecek.

EN KÜÇÜK PUAN KOŞULU

7 Dört yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir? Kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

8 İki yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir? Baraj uygulaması kaldırıldığı için 2 yıllık programları tercih etmek için asgari TYT 150 puan koşulu aranmayacak. Adaylar ek kontenjan kılavuzundaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.

9 Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak? Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Adayların bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.

10 Yerleştirmeler nasıl yapılacak? Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.