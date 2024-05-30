10 soruda LGS: 3 yanlış 1 doğruyu götürecek

milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından değil, bireysel olarak yapıldı.Öğrenciler kendi okullarında değil, MEB'in belirlediği okullarda sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90'ı ise evlerinin en yakındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kaydolacak.Öğrenciler evine en yakın okullardan en az 2, en fazla 5 tercih yapacak. Peki LGS nasıl bir sınav olacak?Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Bu nedenle cevabından emin olmadığınız soruyu boş bırakın. İşte 10 soruda sınavla ilgili tüm detaylar:Hayır. Sınava başvuru yapmış olsanız bile katılmak zorunda değilsiniz.İki ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak.Öğrenciler 8'inci sınıfın iki döneminde de işlenen konulardan sorumlu olacak. Geçen yıl deprem nedeniyle ikinci dönem işlenen konular sınav kapsamı dışında kalmıştı. Ancak bu yıl her dönemde işlenen derslerden sorular çıkacak.Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacak. İki oturum arasında 45 dakika ara verilecek.Ezbere dayalı soru sorulmayacak. Bilginin yanı sıra öğrencinin anlama, yorumlama ve analitik becerilerini sınayan soruların çıkması bekleniyor. Her branş için 8'inci sınıftaki kazanımlar esas alınacak. LGS uluslararası yapılan PISA ve TİMSS sınavlarına benziyor.Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.3 yanlışın bir doğruyu götürmesi, derslerin puan ağırlıklarının farklı olması nedeniyle bir kargaşaya yol açmayacak. Sınav bir bütün olarak değerlendirilemeyecek. Her test kendi içerisinde değerlendirilmeye tabi tutulacak.Matematikte yapılan 3 yanlış, matematik testindeki 1 doğruyu götürecek. Aynı durum diğer testlerde de geçerli olacak. Böylece test test ayrı ham puanlar oluşturulacak. Puanlamaya okul notu eklenmeyecek.Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.28 Haziran'da ilan edilecek. Hangi liselerin LGS'yle öğrenci alacağı ve kontenjanlar da aynı gün ilan edilecek.